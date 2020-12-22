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Гроувз: «У Артеты есть три матча на исправление ситуации»

сегодня, 14:47

Бывший футболист «Арсенала» Перри Гроувз считает, что у главного тренера «канониров» Микеля Артеты есть три матча на исправление ситуации, в противном случае он будет уволен.

Думаю, у Артеты осталось три игры: впереди матчи с «Ман Сити», с «Челси» и «Брайтоном».

Я надеюсь, что он все изменит. Хочется, чтобы он исправил ситуацию, нужно перестать постоянно менять тренеров.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» выделит деньги Артете на усиление состава.

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Все комментарии
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответ aNOOBis (раскрыть)
сегодня в 18:34
По сравнению с Артетой, Эмери-гений тренерского цеха. Просто Слуцкий и Клопп
Master Shake
Master Shake
сегодня в 17:59
вот я считаю что вот это высшее руководство в лице Кронке - оно же себя изжило!!
aNOOBis
aNOOBis ответ Сантус (раскрыть)
сегодня в 17:14
Результаты, ох как, отличаются. Там один за одним антирекорды трещат.
Если такого Артету держать, то Унаи просто золотой тренер, зачем его уволили? про Сеню Веню вообще молчу
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответ Сантус (раскрыть)
сегодня в 17:08
Действительно, ничем не отличаются
Команда на 15 месте, в следующем туре рухнет на 16...
Все же с Арсеналом так низко шли?
К примеру, провал Эмери был на 8 месте, после чего его уволили...Артета на сколько очков отстаёт от 8 места, не подскажешь?
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 17:07
Руки прочь от моего Нольтеты, завистники. Они и за "Арсенал" колотил, и приведет нас к победе в Чемпионшипе!
Сантус
Сантус
сегодня в 16:23, ред.
Да не тронут Артету.Какие три матча?Чем его результаты глобально отличаются от предшественников,даже позднего Венгера?У Арсенала комплексная проблема ,которая только сменой тренера не решится....
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 15:37
Хороший новогодний подарок клуб себе готовит - 17-е масто в АПЛ и без тренера.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 15:13
Удачи Арсеналу и тренеру!
youtomee
youtomee
сегодня в 15:08, ред.
Ну с Брайтоном ничейку думаю скатает, если Обама опять ворота не перепутает
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:00
Добрый день, господа модераторы! Поясните пожалуйста, "автор издевается над Леонарду", где и в какой момент я совершил преступление и за что Вы меня отправили в бан, на сайте я уже потерялся и не пойму логику где, когда и что можно написать и что нельзя? Надеюсь Вы снова не забаните а дадите ответ. Спасибо!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:58, ред.
Очень похоже , что дни тренера сочтены. Выиграть у Челси и МС будет архи сложно . Хоть он и планирует усилиться в ближайшие два ТО , вероятность его увольнения очень высока. Просто непонятно , что происходит с командой ??? И каких либо просветов игре пока не наблюдается. Перемены явно не за горами. И кому то придется очень сильно постараться , чтобы вернуть Арсенал на былые высокие позиции.
Болельщикам терпения и не терять надежду.
Всем здоровья.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:55
Повис на грани увольнения.
Угадайте кто
Угадайте кто
сегодня в 14:52
Не поздно ли потом будет увольнять и исправлять?
LMI
LMI
сегодня в 14:48
И как мы можем при нынешнем состоянии исправить ситуацию в играх с МС и Челси? Тут бы Брайтону не пролететь. А насчет менять тренеров, то у меня такое замечание - после Арсена не было в команде тренера
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