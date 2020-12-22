Гроувз: «У Артеты есть три матча на исправление ситуации»

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сегодня, 14:47

Бывший футболист «Арсенала» Перри Гроувз считает, что у главного тренера «канониров» есть три матча на исправление ситуации, в противном случае он будет уволен.

Думаю, у Артеты осталось три игры: впереди матчи с «Ман Сити», с «Челси» и «Брайтоном». Я надеюсь, что он все изменит. Хочется, чтобы он исправил ситуацию, нужно перестать постоянно менять тренеров.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» выделит деньги Артете на усиление состава.