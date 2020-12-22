Гроувз: «У Артеты есть три матча на исправление ситуации»

Бывший футболист «Арсенала» Перри Гроувз считает, что у главного тренера «канониров» Микеля Артеты есть три матча на исправление ситуации, в противном случае он будет уволен.
Думаю, у Артеты осталось три игры: впереди матчи с «Ман Сити», с «Челси» и «Брайтоном».
Я надеюсь, что он все изменит. Хочется, чтобы он исправил ситуацию, нужно перестать постоянно менять тренеров.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» выделит деньги Артете на усиление состава.
Болельщикам терпения и не терять надежду.
Всем здоровья.
Болельщикам терпения и не терять надежду.
Всем здоровья.