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Аду: «Я был лучше Ди Марии»

сегодня, 17:12

Бывший нападающий сборной США Фредди Аду, которого в своё время называли «новым Пеле», рассказал, почему не смог раскрыть свой потенциал.

Самая большая ошибка, которую я совершил в своей карьере — это переход из «Бенфики» на правах аренды в «Монако» (2008 год). Это одно из тех решений, которые я бы изменил в своей жизни.

В «Бенфике» у меня было три тренера за год. Клуб находился в таком плохом положении, что я просто хотел уйти оттуда как можно скорее. Но это оказалось плохим решением.

Я присоединился к клубу одновременно с Ди Марией (2007 год). В первый год я был лучше его. Я играл лучше его, но решил перейти в «Монако» в аренду. А Ди Мария остался в «Бенфике». И знаете что?

Через год или два он перешел в «Реал». И в итоге меня отправили в аренду во вспомогательную команду.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 18:26
Так ведь в Монако он проиграл борьбу за место в составе не кому-нибудь, а самой будущей легенде Зенита - Йоану Молло)
Враг государства
Враг государства
сегодня в 18:18
Не надо было уходить
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 17:49
И всё? Ушел в Монако и всё? Конец? Левандовски ещё старше на год, а на тот момент он перешёл из поселка в более менее для Польши клуб, а он в Монако. Просто, кто-то сдулся.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:19
От скромности не умрёт...
Mikki
Mikki ответ bdfyjdbx (раскрыть)
сегодня в 17:14
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