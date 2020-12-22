Аду: «Я был лучше Ди Марии»

Бывший нападающий сборной США , которого в своё время называли «новым Пеле», рассказал, почему не смог раскрыть свой потенциал.

Самая большая ошибка, которую я совершил в своей карьере — это переход из «Бенфики» на правах аренды в «Монако» (2008 год). Это одно из тех решений, которые я бы изменил в своей жизни.

В «Бенфике» у меня было три тренера за год. Клуб находился в таком плохом положении, что я просто хотел уйти оттуда как можно скорее. Но это оказалось плохим решением.

Я присоединился к клубу одновременно с Ди Марией (2007 год). В первый год я был лучше его. Я играл лучше его, но решил перейти в «Монако» в аренду. А Ди Мария остался в «Бенфике». И знаете что?

Через год или два он перешел в «Реал». И в итоге меня отправили в аренду во вспомогательную команду.