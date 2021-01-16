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Лёв — лучший тренер десятилетия в сборных по версии IFFHS

16 января 2021, 02:27

Наставник сборной Германии Йоахим Лёв занял первое место в рейтинге лучших тренеров десятилетия среди национальных команд по версии IFFHS.

В период с 2011 по 2020 год немецкая сборная под руководством Лёва выиграла чемпионат мира-2014, Кубок конфедераций-2017 и дважды становилась бронзовым призёром чемпионата Европы (в 2012 и 2016 годах).

Вторую строчку в рейтинг занял главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, на третьем месте расположился наставник бразильской команды Тите.

Топ 20 тренеров десятилетия в сборных по версии IFFHS

1. Йоахим Лёв (сборная Германии)
2. Дидье Дешам (Франция)
3. Тите (Бразилия)
4. Оскар Табарес (Уругвай)
5. Фернанду Сантуш (Португалия)
6. Висенте Дель Боске (ранее — Испания)
7. Роберто Мартинес (Бельгия)
8. Хосе Пекерман (ранее — Колумбия)
9. Марк Вильмотс (ранее — Бельгия)
10. Гарет Саутгейт (Англия)
11. Хорхе Самполи (ранее — Чили, Аргентина)
12. Алехандро Сабелья (ранее — Аргентина)
13. Чезаре Пранделли (ранее — Италия)
14. Крис Коулман (ранее — Уэльс)
15. Джамель Бельмади (Алжир)
16. Златко Далич (Хорватия)
17. Андрей Шевченко (Украина)
18. Карлуш Кейруш (ранее — Иран, Колумбия)
19. Янне Андерссон (Швеция)
20. Ларс Лагербек (ранее — Исландия, Норвегия)

Напомним, лучшим клубным тренером десятилетия по версии IFFHS является наставник «Атлетико» Диего Симеоне.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
17 января в 00:08
Я знаю!Поэтому и пошутил так!Пересмотрите)
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ sv_1969 (раскрыть)
16 января в 23:22
Зидан не работал в сборных)))
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс ответ Горбатый в авторитете (комментарий удален) (раскрыть)
16 января в 16:56
Привет, Кость. Не, все порядке. Сегоня. Но было дело:)
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
16 января в 12:44, ред.
Оскар Табарес лучший. Фернандо Сантуш, Дель Боске, Хорхе Самполи должны быть выше Тите.
Caniggia
Caniggia
16 января в 12:04
Чабан не понимает почему в ФИФА его так же не обнулили и не поставили выше всех изначально, как и в России.
sv_1969
sv_1969 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
16 января в 11:07
Жалко что лысого Зизу нельзя впихнуть!))))
STVA 1
STVA 1
16 января в 11:05
Наверное так и есть!
galem72
galem72
16 января в 10:57
Странно, что Ван Гал в список не вошёл.
Oplot
Oplot
16 января в 10:28
А где Черчесов???Он в пятерке как минимум должен быть.Великий тренер
95-shishani-95
95-shishani-95
16 января в 09:36
Если считать с 2010 года то лучшим является Дель Боске
particular
particular
16 января в 09:17
Знатная компания претендентов и тем почётнее её возглавить... Лёву удалось переплавить талантливое поколение игроков в титулы и награды...
ЮЗИК
ЮЗИК
16 января в 07:29
Нашего Черчеса даже близко нет
Valeron112
Valeron112
16 января в 07:27
Мда.Очередная инфа на 0...
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
16 января в 03:34, ред.
Чер че сов!!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
16 января в 03:24
Несомненно, лучший тренер десятилетия, завоевавший множество возможных трофеев со сборной Германии, к сожалению не блистал в последние два года. Последнее место в группе на чемпионате мира в России и недавнее разгромное поражение от Испании ставят под сомнение продление контракта с Левом. Но уверен, что долгое время болельщики сборной Германии будут вспоминать его добрым словом, а Йоахим сможет еще проверить свои силы с другой сборной или на клубном уровне.
Mangur
Mangur
16 января в 03:20
Где семак?
1bear
1bear
16 января в 02:32
согласен на 100%
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