Лёв — лучший тренер десятилетия в сборных по версии IFFHS

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16 января 2021, 02:27

Наставник сборной Германии занял первое место в рейтинге лучших тренеров десятилетия среди национальных команд по версии IFFHS .

В период с 2011 по 2020 год немецкая сборная под руководством Лёва выиграла чемпионат мира-2014, Кубок конфедераций-2017 и дважды становилась бронзовым призёром чемпионата Европы (в 2012 и 2016 годах).

Вторую строчку в рейтинг занял главный тренер сборной Франции , на третьем месте расположился наставник бразильской команды Тите.

Топ 20 тренеров десятилетия в сборных по версии IFFHS

1. Йоахим Лёв (сборная Германии)

2. Дидье Дешам (Франция)

3. Тите (Бразилия)

4. Оскар Табарес (Уругвай)

5. Фернанду Сантуш (Португалия)

6. Висенте Дель Боске (ранее — Испания)

7. Роберто Мартинес (Бельгия)

8. Хосе Пекерман (ранее — Колумбия)

9. Марк Вильмотс (ранее — Бельгия)

10. Гарет Саутгейт (Англия)

11. Хорхе Самполи (ранее — Чили, Аргентина)

12. Алехандро Сабелья (ранее — Аргентина)

13. Чезаре Пранделли (ранее — Италия)

14. Крис Коулман (ранее — Уэльс)

15. Джамель Бельмади (Алжир)

16. Златко Далич (Хорватия)

17. Андрей Шевченко (Украина)

18. Карлуш Кейруш (ранее — Иран, Колумбия)

19. Янне Андерссон (Швеция)

20. Ларс Лагербек (ранее — Исландия, Норвегия)