Лёв — лучший тренер десятилетия в сборных по версии IFFHS

Наставник сборной Германии Йоахим Лёв занял первое место в рейтинге лучших тренеров десятилетия среди национальных команд по версии IFFHS.
В период с 2011 по 2020 год немецкая сборная под руководством Лёва выиграла чемпионат мира-2014, Кубок конфедераций-2017 и дважды становилась бронзовым призёром чемпионата Европы (в 2012 и 2016 годах).
Вторую строчку в рейтинг занял главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, на третьем месте расположился наставник бразильской команды Тите.
Топ 20 тренеров десятилетия в сборных по версии IFFHS
1. Йоахим Лёв (сборная Германии)
2. Дидье Дешам (Франция)
3. Тите (Бразилия)
4. Оскар Табарес (Уругвай)
5. Фернанду Сантуш (Португалия)
6. Висенте Дель Боске (ранее — Испания)
7. Роберто Мартинес (Бельгия)
8. Хосе Пекерман (ранее — Колумбия)
9. Марк Вильмотс (ранее — Бельгия)
10. Гарет Саутгейт (Англия)
11. Хорхе Самполи (ранее — Чили, Аргентина)
12. Алехандро Сабелья (ранее — Аргентина)
13. Чезаре Пранделли (ранее — Италия)
14. Крис Коулман (ранее — Уэльс)
15. Джамель Бельмади (Алжир)
16. Златко Далич (Хорватия)
17. Андрей Шевченко (Украина)
18. Карлуш Кейруш (ранее — Иран, Колумбия)
19. Янне Андерссон (Швеция)
20. Ларс Лагербек (ранее — Исландия, Норвегия)
Напомним, лучшим клубным тренером десятилетия по версии IFFHS является наставник «Атлетико» Диего Симеоне.