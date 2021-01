Наставник «Астон Виллы» признан лучшим в АПЛ по итогам декабря.

В прошлом месяце бирмингемская команда набрала 11 очков в 5 матчах. В ноябре лучшим был признан тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо.

Dean Smith has won the @PremierLeague's Manager of the Month award for December! 🔥



Congratulations, boss! 👏