Почеттино выиграл первый трофей на 12-м году тренерской карьеры и через 10 дней в ПСЖ

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14 января 2021, 16:54

А сколько потребовалось его коллегам?

Маурисио Почеттино (Аргентина) — 12 лет и 516 матчей

Аргентинский специалист входит в число топ-тренеров, однако на протяжении почти 12 лет карьеры Почеттино оставался «нольтрофеичем». Не считать же Кубок Ауди, завоеванный у руля «Тоттенхэма». Маурисио начал свою тренерскую карьеру 20 января 2009 года — через неделю отметит 12 лет в профессии. С «Эспаньолом» и «Саутгемптоном» по объективным причинам было непросто претендовать на титулы, однако не получилось ничего выиграть и с «Тоттенхэмом», в котором Почеттино провел больше пяти лет, выводил «шпор» в финал Лиги чемпионов и становился вторым и третьим в АПЛ .

293 матчей у руля «Тоттенхэма» оказалось недостаточно, чтобы выиграть титул, а в ПСЖ хватило всего лишь трех, чтобы впервые поднять над головой кубок в качестве тренера. Футболисты не подвели нового тренера, разобравшись в матче за Суперкубок Франции с «Марселем», Почеттино был на седьмом небе от счастья, однако не забыл поблагодарить за этот успех своего предшественника Томаса Тухеля и его тренерский штаб:

После десяти дней с момента вступления в должность и трёх проведённых поединков было очень важно победить в матче против нашего главного соперника. Это больше, чем просто трофей. Это вопрос чести и гордости, что очень важно для клуба и болельщиков. Но это только начало. Мои игроки заслужили этот трофей и комплименты за то, что быстро привыкли к моим требованиям. Я хочу поблагодарить игроков, спортивного директора и Нассера за предоставленную возможность, а также Томаса Тухеля и его штаб, ведь мы оказались здесь благодаря завоёванным ими трофеям.

Остается только порадоваться за «Лучшего парня в футболе». Его путь был долог, но он заслужил.

Хосеп Гвардиола (Испания) — 1 год и 58 матчей

Если Почеттино ждал своего первого трофея дюжину лет, то Гвардиола, с которым Маурисио рубился еще в каталонских дерби, управился за год. 19 мая 2008-го Пеп стал тренером «Барселоны», а 13 мая 2009-го «сине-гранатовые» под его руководством разгромили в финале Кубка Короля «Атлетик» из Бильбао. Через 4 дня «Барса» оформила чемпионство в Ла Лиге, а еще через пару недель выиграла финал Лиги чемпионов у МЮ , сделав «Золотой требл» в дебютном сезоне Гвардиолы. Но именно Кубок Короля был первым из трофеев Хосепа-тренера. Сейчас в его послужном списке уже 29 разнообразных кубков.

Ханс-Дитер Флик (Германия) — 20 лет и 224 матча

Вам могло показаться, что путь Ханса-Дитера Флика к россыпи трофеев получился чересчур коротким: в ноябре прошлого года сменил у руля мюнхенского суперклуба Нико Ковача, а в 2020 году выиграл Бундеслигу, Кубок и Суперкубок Германии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА . Тренерский путь Ханси был долог и временами тернист. Флик не всегда был главным, но отработал почти 200 матчей у руля «Хоффенхайма» в первой половине «нулевых», потом сосредоточился на роли ассистента, в том числе помогал Йоахиму Лёву в сборной Германии, которая выиграла ЧМ -2014.

Однако между приходом Флика в «Хоффенхайм», то есть первым опытом самостоятельной работы на профессиональном уровне, и дебютным трофеем в качестве главного тренера прошло 20 лет. Это только так кажется, что Ханс-Дитер пришел, увидел и победил, а трофеи сами прыгнули в его руки. Не тот случай.

Зинедин Зидан (Франция) — 5 месяцев и 27 матчей

А вот Зидан — мощнейший магнит для кубков и золота. Дело не только в том, что Зизу проработал всего пять месяцев прежде, чем выиграть первый командный трофей с «Реалом», а в том, КАКОЙ это был трофей. Под руководством тренера-дебютанта «Реал» весной 2016 года триумфальной поступью прошелся по плей-офф Лиги чемпионов.

«Сливочные» уверенно выбили «Рому» из 1/8 финала, едва не вылетели от «Вольфсбурга», начав противостояние с гостевого поражения 0:2, потом прошли «Манчестер Сити» и одолели в финале «Атлетико» по пенальти. У Флика или, скажем, Ди Маттео, которые принимали бразды правления по ходу сезона и выигрывали Лигу чемпионов, был тренерский опыт, Зидан — уникальный, как и Гвардиола, сотворивший требл в своем первом сезоне. До «Реала» и «Барселоны» они работали только с дублями «Реала» и «Барселоны».

Маурицио Сарри (Италия) — 14 лет и 531 матч

Маурисио и Маурицио — видимо, «ждуны» по натуре. Итальянский тренер начал тренировать еще в 1990-м, на профессиональный уровень пришел в 2005-м, первого трофея он ждал 14 лет, выиграл его с зарубежным клубом: Сарри покорил Лигу Европы у руля «Челси». На следующий год Маурицио дополнил свою коллекцию победой в Серии A с «Ювентусом», с тех пор на заслуженном отдыхе.

Юрген Клопп (Германия) — 10 лет и 430 матчей

Еще один знаменитый ныне тренер, который долгое время даже не помышлял о том, чтобы понюхать трофеи — это Юрген Клопп. Замечательному немцу ничего не дается просто так, он и финал Лиги чемпионов выиграл только с третьей попытки, а своего первого титула ждал больше 10 лет. Сначала Клопп трудился в родном «Майнце», где были совсем другие задачи, а в «Боруссию» пришел, когда «шмели» были середняками. Три года спустя дортмундцы поднялись на вершину Бундеслиги, а Юрген впервые почувствовал вкус больших побед.