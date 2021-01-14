Эден Азар признан лучшим футболистом в истории сборной Бельгии

Полузащитник «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар признан лучшим игроком в истории страны.
Азар удостоен награды «Величайшая икона за 125 лет». Победитель выбирался с помощью голосования болельщиков.
Также на титул иконы бельгийского футбола претендовали Венсан Компани, Кевин Де Брюйне, Ян Кулеманс, Поль Ван Химст, Ромелу Лукаку и другие.
Our fans have voted @hazardeden10 as the Ultimate Icon in 125 years of @royalbelgianfa! 🥇🇧🇪— Royal Belgian FA (@RoyalBelgianFA) January 13, 2021
➡️ https://t.co/Hf4cpGw2Gl pic.twitter.com/cMrp5VY65z
Ранее Ромелу Лукаку был признан лучшим бельгийским футболистом, выступающим за границей.
Как-то несправедливо давать такой титул на пике формы Лукаку. Через 5 лет может именно Лукаку будет лучшим в истории Бельгии. Им стоило подождать чуть.
Тем более , учитывая, как Азар сдал.
Как-то несправедливо давать такой титул на пике формы Лукаку. Через 5 лет может именно Лукаку будет лучшим в истории Бельгии. Им стоило подождать чуть.
Тем более , учитывая, как Азар сдал.
А мы ещё на соккере удивляемся итогам голосований по Золотым Мячам, лучшим тренерам года ФИФА, или сборным сезона - тут в одной единственной стране, не могут толково в игроках разобраться, и лучшим назначают по не понятным критериям... =))
А мы ещё на соккере удивляемся итогам голосований по Золотым Мячам, лучшим тренерам года ФИФА, или сборным сезона - тут в одной единственной стране, не могут толково в игроках разобраться, и лучшим назначают по не понятным критериям... =))
что за мода пошла 56ьная. ссная эра маркетолохов
что за мода пошла 56ьная. ссная эра маркетолохов
Был на той игре.
Был на той игре.
Мертенс,КДБ,Азар,Лукаку,Куртуа показывают футбол высочайшего уровня на протяжении многих лет ( да у Азара сейчас кризис, после перехода в Реал, его как будто подменили)
Для полного успеха этим парням не хватает только большой победы со сборной Бельгии!
Мертенс,КДБ,Азар,Лукаку,Куртуа показывают футбол высочайшего уровня на протяжении многих лет ( да у Азара сейчас кризис, после перехода в Реал, его как будто подменили)
Для полного успеха этим парням не хватает только большой победы со сборной Бельгии!