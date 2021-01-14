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Эден Азар признан лучшим футболистом в истории сборной Бельгии

14 января 2021, 13:12

Полузащитник «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар признан лучшим игроком в истории страны.

Азар удостоен награды «Величайшая икона за 125 лет». Победитель выбирался с помощью голосования болельщиков.

Также на титул иконы бельгийского футбола претендовали Венсан Компани, Кевин Де Брюйне, Ян Кулеманс, Поль Ван Химст, Ромелу Лукаку и другие.

Ранее Ромелу Лукаку был признан лучшим бельгийским футболистом, выступающим за границей.

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112910415
112910415
25 января в 15:45
странноватый выбор ... впрочем, дело их
АМС
АМС ответ DXTK (раскрыть)
15 января в 19:10
За один сезон или два ненадо исключить его блестящую игру. Он был на одном уровне с Месси и Роналду на протижении этих 7 лет а с месси и роналду никто несравнится из всех футболистов в истории Бельгии. Он плох в Мадриде но в Бельгии он играет в своем уровне.
AgamagA..
AgamagA..
15 января в 01:05
Он и в Мадриде лучший ахахах)))
протон1
протон1
14 января в 21:51
не согласен . были и по лучши. учтите и времена футбола. мячи какие были. поля. ворота. итп. условия тренировок. ну что блин все стали в 21 вееке лучшими?
An Jo
An Jo
14 января в 20:32
Азар?!
Брулин
Брулин
14 января в 20:31
Энцо Шифо вот икона бельгийского футбола!
Евгений Быстров
Евгений Быстров
14 января в 19:03
Не знаю,кто лучший.Но богата земля бельгийская талантами футбольными.У нас бы так...
Байкал-38
Байкал-38
14 января в 18:37
Сейчас это жалкое зрелище.
DXTK
DXTK
14 января в 17:53
видите Перес уже ему награду выиграл азар как Пеналду получает липовые награды....а для этого чтобы признали лучшим надо просто перейти в Реал..... как на ЗМ 2006........
NOVA
NOVA
14 января в 17:43, ред.
это точно!! за сборную и за челси он играл как кароль!! жаль что в Реале он не лучший!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
14 января в 17:41
Лукаку - ну да, ну да, пошёл я нахрен....

Как-то несправедливо давать такой титул на пике формы Лукаку. Через 5 лет может именно Лукаку будет лучшим в истории Бельгии. Им стоило подождать чуть.
Тем более , учитывая, как Азар сдал.
Бубнин
Бубнин
14 января в 17:14
Легенда "Реала"!
Caniggia
Caniggia
14 января в 17:10
Кулеманс! А был ещё Шифо.
Igo0rek
Igo0rek
14 января в 17:08, ред.
Де Брёйне вышел из чата
particular
particular
14 января в 17:04, ред.
Ещё один показатель того, как механизмы современного голосования определяют выдвижение на номинации и награждения призами и титулами...
Ozabot
Ozabot
14 января в 15:54
Ну, понятно. Голосовали смс-ками, а так как у «Реала» огромная фан-база, они и проголосовали за того, кто ближе. По факту же, братья Азар даже не лучше условных братьев Мпенза двадцатилетней давности )
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
14 января в 15:22
Если брать именно сборную, то здесь без вариантов Кулеманс. Достаточно пересмотреть игры Бельгии начиная с серебряного Евро-80. А вишенкой на торте будет матч против СССР в Мексике, где Ян преодолел пределы человеческих возможностей минимум вдвое. Схожих примеров подвига и преодоления у Азара нет и близко, да и достижений у Кулеманса пока побольше.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 января в 14:25
Ну тут на любителя!
Dima salev
Dima salev
14 января в 14:25
Я бы выбрал между Куртуа и Де Брюне
shlifen
shlifen
14 января в 14:18
Очень странный выбор, последние два года Азар толком вообще не играет, а валяется в лазарете с травмами. До того, без сомнения был супер-звездой, но даже тогда был всё же "одной из" звёзд в Бельгии, а не единственной. А Кевин Де Брюйне, был сильно стабильнее от сезона к сезону... Не пойму этот маркетинг, вроде бы есть "рыжий" который уже лет 7-8 показывает уровень топ-игрока, стабильный лидер и в МС и в сборной, но нет - нужно выбрать Азара лучшим за 125 лет в Бельгии?? Почему?? Потому что он за Реал "выступает" (а точнее "лечится)?? Или потому что в атаке играет?? А на ЧМ в России и Куртуа прекрасно выступил став лучшим кипером...
А мы ещё на соккере удивляемся итогам голосований по Золотым Мячам, лучшим тренерам года ФИФА, или сборным сезона - тут в одной единственной стране, не могут толково в игроках разобраться, и лучшим назначают по не понятным критериям... =))
dzvinka
dzvinka
14 января в 14:01, ред.
ну такое... через 2 года перевыберут КДБ, как икону 125 лет)))
что за мода пошла 56ьная. ссная эра маркетолохов
liverpool-today
liverpool-today
14 января в 13:45
Не понял, это что новая карточка в фифа? Или сделано с целью поддержать игрока в нелёгкое время. Азар напоминает Аршавина. Только его Кайрат это Реал)
lobsterdam
lobsterdam
14 января в 13:39
Но Лукака считает иначе, назначив себя любимого в твиттере лучшим "за границей"
Roger Young
Roger Young
14 января в 13:32
Хороший выбор. Помню гол Азара на ЧМ 2018 в матче за 3 место

Был на той игре.
A.S.A
A.S.A
14 января в 13:29
Для Бельгийского футбола Эден и врпавду Велик!!! Да и вообще нынешнее поколение Бельгийских игроков одно из лучших в ее истории!
Мертенс,КДБ,Азар,Лукаку,Куртуа показывают футбол высочайшего уровня на протяжении многих лет ( да у Азара сейчас кризис, после перехода в Реал, его как будто подменили)
Для полного успеха этим парням не хватает только большой победы со сборной Бельгии!
dimagas2
dimagas2
14 января в 13:23, ред.
Почевает на лаврах)))
Legend 6
Legend 6
14 января в 13:20
Ну бельгийцам виднее
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