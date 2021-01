Эден Азар признан лучшим футболистом в истории сборной Бельгии

Полузащитник «Реала» и сборной Бельгии признан лучшим игроком в истории страны.

Азар удостоен награды «Величайшая икона за 125 лет». Победитель выбирался с помощью голосования болельщиков.

Также на титул иконы бельгийского футбола претендовали Венсан Компани, Кевин Де Брюйне, Ян Кулеманс, Поль Ван Химст, Ромелу Лукаку и другие.

Our fans have voted @hazardeden10 as the Ultimate Icon in 125 years of @royalbelgianfa! 🥇🇧🇪



