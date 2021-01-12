Симеоне — лучший клубный тренер десятилетия по версии IFFHS

1610423467

12 января 2021, 06:51

Наставник «Атлетико» занял первое место в рейтинге лучших клубных тренеров десятилетия по версии IFFHS .

В период с 2011 по 2020 год «Атлетико» под руководством аргентинского специалиста выиграл чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны, дважды победил в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА , а также два раза доходил до финала Лиги чемпионов.

Вторую строчку занял , который сейчас возглавляет «Манчестер Сити». На третьем месте расположился главный тренер «Ливерпуля» .

Топ-20 клубных тренеров десятилетия по версии IFFHS

1. Диего Симеоне

2. Хосеп Гвардиола

3. Юрген Клопп

4. Жозе Моуриньо

5. Массимилиано Аллегри

6. Унаи Эмери

7. Зинедин Зидан

8. Карло Анчелотти

9. Маурисио Почеттино

10. Марсело Гальярдо

11. Антонио Конте

12. Клаудио Раньери

13. Алекс Фергюсон

14. Луис Энрике

15. Юпп Хайнкес

16. Эрнесто Вальверде

17. Арсен Венгер

18. Леонарду Жардим

19. Джесси Марш

20. Лоран Блан

Недавно сообщалось, что Симеоне может возглавить сборную Аргентины.