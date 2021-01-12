Симеоне — лучший клубный тренер десятилетия по версии IFFHS

Наставник «Атлетико» Диего Симеоне занял первое место в рейтинге лучших клубных тренеров десятилетия по версии IFFHS.
В период с 2011 по 2020 год «Атлетико» под руководством аргентинского специалиста выиграл чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны, дважды победил в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА, а также два раза доходил до финала Лиги чемпионов.
Вторую строчку занял Хосеп Гвардиола, который сейчас возглавляет «Манчестер Сити». На третьем месте расположился главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
Топ-20 клубных тренеров десятилетия по версии IFFHS
1. Диего Симеоне
2. Хосеп Гвардиола
3. Юрген Клопп
4. Жозе Моуриньо
5. Массимилиано Аллегри
6. Унаи Эмери
7. Зинедин Зидан
8. Карло Анчелотти
9. Маурисио Почеттино
10. Марсело Гальярдо
11. Антонио Конте
12. Клаудио Раньери
13. Алекс Фергюсон
14. Луис Энрике
15. Юпп Хайнкес
16. Эрнесто Вальверде
17. Арсен Венгер
18. Леонарду Жардим
19. Джесси Марш
20. Лоран Блан
Недавно сообщалось, что Симеоне может возглавить сборную Аргентины.
За основу были взяты результаты голосования за лучшего специалиста в период с 2011 по 2020 годы. Тренерам, которые входили в топ-20 по итогам каждого года, начислялись очки.
За основу были взяты результаты голосования за лучшего специалиста в период с 2011 по 2020 годы. Тренерам, которые входили в топ-20 по итогам каждого года, начислялись очки.
*Чемпион Испании: 2013/14
*Обладатель Кубка Испании: 2012/13
*Обладатель Суперкубка Испании: 2014
*Победитель Лиги Европы УЕФА: 2011/12, 2017/18
*Обладатель Суперкубка УЕФА: 2012, 2018
Итого: 7 трофеев
У Зидана за 2 года тренерства в Реале:
*Чемпион Испании (2): 2016/17, 2019/20
*Обладатель Суперкубка Испании (2): 2017, 2019/20
*Победитель Лиги чемпионов УЕФА (3): 2015/16, 2016/17, 2017/18
*Обладатель Суперкубка УЕФА (2): 2016, 2017
*Победитель Клубного чемпионата мира (2): 2016, 2017
Итого: 11 трофеев, включая три ЛЧ подряд, хотя до этого никому не удавалось даже две подряд ЛЧ выиграть. И в двух финалах Реал Зидана переиграл именно Атлетико "лучшего" Симеоне.
Адекватность этой организации просто зашкаливает
*Чемпион Испании: 2013/14
*Обладатель Кубка Испании: 2012/13
*Обладатель Суперкубка Испании: 2014
*Победитель Лиги Европы УЕФА: 2011/12, 2017/18
*Обладатель Суперкубка УЕФА: 2012, 2018
Итого: 7 трофеев
У Зидана за 2 года тренерства в Реале:
*Чемпион Испании (2): 2016/17, 2019/20
*Обладатель Суперкубка Испании (2): 2017, 2019/20
*Победитель Лиги чемпионов УЕФА (3): 2015/16, 2016/17, 2017/18
*Обладатель Суперкубка УЕФА (2): 2016, 2017
*Победитель Клубного чемпионата мира (2): 2016, 2017
Итого: 11 трофеев, включая три ЛЧ подряд, хотя до этого никому не удавалось даже две подряд ЛЧ выиграть. И в двух финалах Реал Зидана переиграл именно Атлетико "лучшего" Симеоне.
Адекватность этой организации просто зашкаливает
Стал чемпионом с Монако, оставив позади себя звёздный, доргущий Париж. Плюс полуфинал ЛЧ.
Стал чемпионом с Монако, оставив позади себя звёздный, доргущий Париж. Плюс полуфинал ЛЧ.
Ну и Клоппа забыл.
Ну и Клоппа забыл.
А вот то,что el Cholo вывел Атлетико на новый уровень и столько лет не отпускается ниже поставленной планки это конечно большая заслуга, и тут видна работа тренера во всей красе!
Так что Диего заслужил это звание!
А вот то,что el Cholo вывел Атлетико на новый уровень и столько лет не отпускается ниже поставленной планки это конечно большая заслуга, и тут видна работа тренера во всей красе!
Так что Диего заслужил это звание!
Но их здесь тоже нет. Да они столько бабла срубили в Питере , что футбол им в принципе не интересен.
Но их здесь тоже нет. Да они столько бабла срубили в Питере , что футбол им в принципе не интересен.
Или Зенит нацелился на Симеоне ?
Или Зенит нацелился на Симеоне ?
Некоторые из перечисленных ниже, особо нигде не задерживаются, что бы их качества успели проявиться в полной мере...
Некоторые из перечисленных ниже, особо нигде не задерживаются, что бы их качества успели проявиться в полной мере...