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Симеоне — лучший клубный тренер десятилетия по версии IFFHS

12 января 2021, 06:51

Наставник «Атлетико» Диего Симеоне занял первое место в рейтинге лучших клубных тренеров десятилетия по версии IFFHS.

В период с 2011 по 2020 год «Атлетико» под руководством аргентинского специалиста выиграл чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны, дважды победил в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА, а также два раза доходил до финала Лиги чемпионов.

Вторую строчку занял Хосеп Гвардиола, который сейчас возглавляет «Манчестер Сити». На третьем месте расположился главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

Топ-20 клубных тренеров десятилетия по версии IFFHS

1. Диего Симеоне
2. Хосеп Гвардиола
3. Юрген Клопп
4. Жозе Моуриньо
5. Массимилиано Аллегри
6. Унаи Эмери
7. Зинедин Зидан
8. Карло Анчелотти
9. Маурисио Почеттино
10. Марсело Гальярдо
11. Антонио Конте
12. Клаудио Раньери
13. Алекс Фергюсон
14. Луис Энрике
15. Юпп Хайнкес
16. Эрнесто Вальверде
17. Арсен Венгер
18. Леонарду Жардим
19. Джесси Марш
20. Лоран Блан

Недавно сообщалось, что Симеоне может возглавить сборную Аргентины.

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Все комментарии
112910415
112910415
24 января в 21:50
почему бы нет !
DEIVID_Rivera
DEIVID_Rivera ответ Incredulous (раскрыть)
12 января в 20:56
Данная организация никогда не учитывала титулы.

За основу были взяты результаты голосования за лучшего специалиста в период с 2011 по 2020 годы. Тренерам, которые входили в топ-20 по итогам каждого года, начислялись очки.
MRHM-1988
MRHM-1988
12 января в 19:22, ред.
Зидан должен быть на первом месте .
Colchoneros
Colchoneros
12 января в 19:09
Заслужил быть лучшим!
Karkaz
Karkaz
12 января в 18:50
Тренера, который провалился со Спартаком и Арсеналом поставили на 6 место)
Incredulous
Incredulous
12 января в 18:29, ред.
У Семионе за 9 лет тренерства в Атлетико:
*Чемпион Испании: 2013/14
*Обладатель Кубка Испании: 2012/13
*Обладатель Суперкубка Испании: 2014
*Победитель Лиги Европы УЕФА: 2011/12, 2017/18
*Обладатель Суперкубка УЕФА: 2012, 2018
Итого: 7 трофеев

У Зидана за 2 года тренерства в Реале:
*Чемпион Испании (2): 2016/17, 2019/20
*Обладатель Суперкубка Испании (2): 2017, 2019/20
*Победитель Лиги чемпионов УЕФА (3): 2015/16, 2016/17, 2017/18
*Обладатель Суперкубка УЕФА (2): 2016, 2017
*Победитель Клубного чемпионата мира (2): 2016, 2017
Итого: 11 трофеев, включая три ЛЧ подряд, хотя до этого никому не удавалось даже две подряд ЛЧ выиграть. И в двух финалах Реал Зидана переиграл именно Атлетико "лучшего" Симеоне.
Адекватность этой организации просто зашкаливает
mortid
mortid
12 января в 18:21, ред.
Моуриньо от такой новости где-то разнёс всю комнату в хлам и закричал: "Продажная!" :D
pele1981
pele1981
12 января в 16:41
А где же дон Фабио Капелло?)
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответ ilhom0566 (раскрыть)
12 января в 15:23
Ну тогда по-любому лучший
ilhom0566
ilhom0566 ответ Иван Тасминский (раскрыть)
12 января в 15:02
На рынке помидоры продавал.
DEIVID_Rivera
DEIVID_Rivera ответ Иван Тасминский (раскрыть)
12 января в 13:35
Странный вопрос для футбольного сайта.

Стал чемпионом с Монако, оставив позади себя звёздный, доргущий Париж. Плюс полуфинал ЛЧ.
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответ DEIVID_Rivera (раскрыть)
12 января в 13:09
Жардим что сделал?
95-shishani-95
95-shishani-95
12 января в 12:54
Отличный выбор. Диего Симеоне хорошо поднял клуб. До его прихода, даже не помню, на каком месте Атлетико Мадрид скитался. При аргентинском специалисте Атлетико Мадрид выиграл, насколько я помню, Ла Лигу, Кубок Испании, Лигу Европы несколько раз, два выхода в финал Лиги Чемпионов, несколько раз серебро Ла Лиги. Это достойные результаты, учитывая такой бюджет клуба. В этом сезоне тоже скорее всего Атлетико Мадрид станет чемпионом Испании. Интересно, Диего Симеоне останется в мадридском клубе, или же всё таки уйдёт в Челси.
cska vperiod
cska vperiod ответ nikoladolgov (раскрыть)
12 января в 12:00
У гены одна версия - Семак.
cska vperiod
cska vperiod
12 января в 11:59
Бесспорно Диего лучший!
DEIVID_Rivera
DEIVID_Rivera
12 января в 11:49, ред.
Для меня тренеры последнего десятилетия - Симеоне, Раньери, Жардим.

Ну и Клоппа забыл.
A.S.A
A.S.A
12 января в 10:59
Если судить по выигранным трофеям, то Зидан и Гвардила тут должны быть лидерами...
А вот то,что el Cholo вывел Атлетико на новый уровень и столько лет не отпускается ниже поставленной планки это конечно большая заслуга, и тут видна работа тренера во всей красе!
Так что Диего заслужил это звание!
Жасур Баратов
Жасур Баратов
12 января в 10:35
Красавчик
nikoladolgov
nikoladolgov ответ Ministri Krasnodar (раскрыть)
12 января в 09:57
У Орлова версия одна - Адвокат или Спалетти ....
Но их здесь тоже нет. Да они столько бабла срубили в Питере , что футбол им в принципе не интересен.
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar ответ beefs (раскрыть)
12 января в 09:49
Просто еще не озвучивали версию Орлова
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 января в 09:48
А где Гончаренко?
nikoladolgov
nikoladolgov
12 января в 09:47
О, и тренеришка Эмери здесь !
nikoladolgov
nikoladolgov
12 января в 09:40
А где лучший тренер страны - Семак ?
Или Зенит нацелился на Симеоне ?
Funny_Smailik
Funny_Smailik
12 января в 09:19
Заслужил. Эль Чоло топ тренер. До него матрас буксовал, а при нем тягается с грандами. Уверен никакая другая команда из других лиг не выдержала бы конкуренции с Барсой и Реалом в их зените славы. ☺️
beefs
beefs
12 января в 09:17
а где же Симак...
particular
particular
12 января в 09:15, ред.
По нынешним временам, уникальное совпадение интересов клуба, возможностей тренера и обстоятельств...
Некоторые из перечисленных ниже, особо нигде не задерживаются, что бы их качества успели проявиться в полной мере...
cool4back
cool4back
12 января в 09:02
Старика Хайнкенса не совсем объективно поставили. На мой взгляд, должен быть выше.
димон 37
димон 37 ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
12 января в 08:22
Они с перцем в связке должны идти
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
12 января в 08:10
Странновато, Зидан был самым успешным
MaxRnD
MaxRnD ответ ДСА (раскрыть)
12 января в 08:01
Недавно вот тоже дал, так дал
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