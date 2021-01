Полузащитник МЮ признан лучшим игроком декабря в чемпионате Англии.

Португалец стал первым игроком в истории, выигравшим награду игроку месяца в АПЛ 4 раза в календарном году. Ранее это удалось ему в феврале, июне и ноябре 2020 года.

✨ @B_Fernandes8 ✨



The @ManUtd star wins his 𝐟𝐨𝐮𝐫𝐭𝐡 @EASPORTSFIFA Player of the Month award 🤩#PLAwards pic.twitter.com/KkvHNGhJY8