Пиоли: «Салемакерс извинился перед всей командой»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли после победы над «Кальяри» (2:0) в матче 18-го тура Серии А прокомментировал удаление полузащитника своей команды Алексиса Салемакерса на 74-й минуте.
Парень ещё растёт. Алексис извинился перед всей командой, он был разбит.
Я не хочу защищать его, но это были две незаслуженные жёлтые карточки. Однако, верно и то, что он должен играть с более ясной головой, извлечь урок из этой ошибки и держать себя в руках.
В Неаполе он тоже допустил такую ошибку, но мне понравилось то, как он вёл себя после матча.