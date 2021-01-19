Пиоли: «Салемакерс извинился перед всей командой»

Главный тренер «Милана» после победы над «Кальяри» (2:0) в матче 18-го тура Серии А прокомментировал удаление полузащитника своей команды на 74-й минуте.

Парень ещё растёт. Алексис извинился перед всей командой, он был разбит.

Я не хочу защищать его, но это были две незаслуженные жёлтые карточки. Однако, верно и то, что он должен играть с более ясной головой, извлечь урок из этой ошибки и держать себя в руках.

В Неаполе он тоже допустил такую ошибку, но мне понравилось то, как он вёл себя после матча.