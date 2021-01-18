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Клопп: «Задача „Ливерпуля“ — занять место в топ-4»

18 января 2021, 11:45

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что чемпионство не является основной целью команды в нынешнем сезоне.

Для меня неважно, где мы находимся сейчас. Важно, что у нас есть очки, и мы занимаем место в топ-4. Мы находимся в группе команд, которые борются за место в четвёрке лучших, и это то, что мы должны делать.

Дело не в том, что мы не станем чемпионами. Самое главное — пройти квалификацию в Лигу чемпионов, и я знаю, насколько это сложно. В этом сезоне это будет тяжелая гонка за место в топ-4.

После 18-го тура «Ливерпуль» занимает 4-е место в АПЛ, отставая от первой строчки на 3 очка. Вчера подопечные Клоппа сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед», который возглавляет турнирную таблицу.

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Все комментарии
112910415
112910415
25 января в 18:29
4 и будет !
Против Произвола
Против Произвола
19 января в 09:13
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    18 января в 15:53
    То есть 4-е место его устроит? Лукавит.
    Y. N. W . A .
    Y. N. W . A . ответ Richard von Rammstein (раскрыть)
    18 января в 14:30
      Верг
      Верг
      18 января в 13:53, ред.
      Это пыль в глаза, вообще победит из топ 4 те, кто наиболее стойко справятся с вирусом, короче говоря выиграют те, в чьих составых меньше всего людей переболеет из топ 4. ГРафик в англии плотный, так что 2-3 недели пропуска это критично
      LOpp
      LOpp
      18 января в 13:47
      Думаю с этой задачей Ливерпуль справится, а вот чемпионом станет Ман Сити, имхо
      Richard von Rammstein
      Richard von Rammstein
      18 января в 13:41
      Виталик, твой МЮ точно не станет чемпионом, скоро начнется спад
      ВиталикManUtdRus
      ВиталикManUtdRus
      18 января в 13:26
        Дмитрий Климович 3
        Дмитрий Климович 3
        18 января в 13:04
        Врёт,только первое!
        particular
        particular
        18 января в 12:54
        Осторожно и размеренно, без быкования и шапкозакидательства...
        Против ЦСКА
        Против ЦСКА
        18 января в 12:37
        Лукавит Клопп, лукавит...
        ТТ
        ТТ
        18 января в 12:36
        Усыпляет внимание!
        sihafazatron
        sihafazatron ответ Князь в Джаханнаме (комментарий удален) (раскрыть)
        18 января в 12:33
        В апл есть только золотые медали, так что второй ты или четвёртый разницы особой нет)
        mihaluch
        mihaluch
        18 января в 12:30
        Уж не слишком ли он скромничает.
        beefs
        beefs
        18 января в 12:19
        пора переходить в Зенит...
        shlomo
        shlomo
        18 января в 12:07
        Ну что....мерсисайдцы показали худший старт в чемпионате Англии при Юргене Клоппе (по итогам 18 туров на счету красных 34 набранных балла..)...как не парадоксально, но Ливер стал много упускать голевых моментов и с чем это связано толи с невезеньем, толи еще с чем то непонятно....то что в четверку они попадут это наверное не обсуждаемо, но где тот Ливер и Клоп, который в прошлом году просто играл для души...теоретически (опять конечно если не вмешаются форс мажорные обстоятельства), то учитывая плотность таблицы каждый матч может перевернуть все с ног на голову....поэтому делать какие то выводы и прогнозы пока рано....
        Cat01
        Cat01
        18 января в 12:03
        Это слишком слабо
        КЭТиК
        КЭТиК
        18 января в 11:56
        Неужели Клопп выдохся?
        sihafazatron
        sihafazatron
        18 января в 11:54
        В топ4 будут манчестеры, ливер + ещё кто-то, вариантов много)
        нечитайло
        нечитайло
        18 января в 11:52
        Чё за главный тренер, гнать в шею
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        18 января в 11:51
        Смотрят в таблицу и корректируют задачи...
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