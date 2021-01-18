Клопп: «Задача „Ливерпуля“ — занять место в топ-4»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что чемпионство не является основной целью команды в нынешнем сезоне.
Для меня неважно, где мы находимся сейчас. Важно, что у нас есть очки, и мы занимаем место в топ-4. Мы находимся в группе команд, которые борются за место в четвёрке лучших, и это то, что мы должны делать.
Дело не в том, что мы не станем чемпионами. Самое главное — пройти квалификацию в Лигу чемпионов, и я знаю, насколько это сложно. В этом сезоне это будет тяжелая гонка за место в топ-4.
После 18-го тура «Ливерпуль» занимает 4-е место в АПЛ, отставая от первой строчки на 3 очка. Вчера подопечные Клоппа сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед», который возглавляет турнирную таблицу.