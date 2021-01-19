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Ди Франческо: «Ибрагимович умнее и опытнее. Он опять решил исход игры»

сегодня, 04:15
КальяриЛоготип футбольный клуб Кальяри0 : 2Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Главный тренер «Кальяри» Эусебио Ди Франческо прокомментировал поражение от «Милана» (0:2) в рамках 18-го тура Серии А. Автором обоих голов в матче стал форвард миланского клуба Златан Ибрагимович.

Очень неудачно вышло в моменте со вторым голом, случившимся после паса, который было трудно прочитать. Очень неудачно вышло с пенальти, который нам не дали пробить. Но когда времена сложные, всё идёт не так, как вы этого хотите.

Ибра умнее и опытнее. Он и сегодня решил исход игры. Мы были не очень хороши в завершении большого числа созданных моментов.

Нам не хватает очков и положительных результатов. Это усложняет наше положение в таблице.

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Все комментарии
R0100V
R0100V
сегодня в 07:57
Человек - команда
ДСА
ДСА
сегодня в 05:40
За это он зарплату и получает.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:11
И эффектно и эффективно играет Ибра.
ОПС
ОПС
сегодня в 04:30
Ему возраст нисколько не мешает.
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