Ди Франческо: «Ибрагимович умнее и опытнее. Он опять решил исход игры»

Главный тренер «Кальяри» прокомментировал поражение от «Милана» (0:2) в рамках 18-го тура Серии А. Автором обоих голов в матче стал форвард миланского клуба .

Очень неудачно вышло в моменте со вторым голом, случившимся после паса, который было трудно прочитать. Очень неудачно вышло с пенальти, который нам не дали пробить. Но когда времена сложные, всё идёт не так, как вы этого хотите.

Ибра умнее и опытнее. Он и сегодня решил исход игры. Мы были не очень хороши в завершении большого числа созданных моментов.

Нам не хватает очков и положительных результатов. Это усложняет наше положение в таблице.