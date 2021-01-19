Наингголан: «Я не жалею, что перешёл из „Интера“ в „Кальяри“»

Полузащитник «Кальяри» дал комментарий после поражения от «Милана» (0:2) в 18-м туре Серии А.

Мы все должны стараться лучше, сегодняшняя игра не была плохой. Но мы пропускаем детские голы. Это усложняет задачу набирать очки в матчах с такими командами.

У нашей команды есть класс, нам нужно проявлять больше характера. Недостаточно быть сильными футболистами на бумаге, необходимо доказывать это в каждой минуте игры.

Не жалею ли я о переходе сюда из «Интера»? Мне не о чем жалеть, я доволен тем, что я дал команде. Я вернулся сюда, чтобы играть. Если «Интер» выиграет [Скудетто], я порадуюсь за них. Но я сосредоточен на спасении «Кальяри» [от вылета].