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Наингголан: «Я не жалею, что перешёл из „Интера“ в „Кальяри“»

сегодня, 02:01
КальяриЛоготип футбольный клуб Кальяри0 : 2Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Полузащитник «Кальяри» Раджа Наингголан дал комментарий после поражения от «Милана» (0:2) в 18-м туре Серии А.

Мы все должны стараться лучше, сегодняшняя игра не была плохой. Но мы пропускаем детские голы. Это усложняет задачу набирать очки в матчах с такими командами.

У нашей команды есть класс, нам нужно проявлять больше характера. Недостаточно быть сильными футболистами на бумаге, необходимо доказывать это в каждой минуте игры.

Не жалею ли я о переходе сюда из «Интера»? Мне не о чем жалеть, я доволен тем, что я дал команде. Я вернулся сюда, чтобы играть. Если «Интер» выиграет [Скудетто], я порадуюсь за них. Но я сосредоточен на спасении «Кальяри» [от вылета].

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Gahi
Gahi
сегодня в 02:43
Молодец, что так уверен в своём решении.
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