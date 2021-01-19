Артета: «„Арсеналу“ не хватало голов Обамеянга»

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (3:0) в матче 19-го тура АПЛ . Дублем отметился нападающий «канониров» Пьер-Эмерик Обамеянг, не забивавший в чемпионате больше месяца.

В целом я очень доволен. По-настоящему хорошее выступление. Как коллективно, так и индивидуально мы смотрелись очень солидно и убедительно с самого начала игры.

Нам потребовалось чуть больше времени, чем я ожидал, чтобы забить первый гол. Но мне понравились сплочённость, ритм и химия в команде.

Обамеянг нуждался в этих голах, чтобы стать увереннее. Это необходимо команде для достижения успеха. Нам нужен лучший Обамеянг. Нам не хватало его голов. И их возвращение — это отличное событие для «Арсенала».