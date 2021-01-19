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Артета: «„Арсеналу“ не хватало голов Обамеянга»

сегодня, 03:30
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (3:0) в матче 19-го тура АПЛ. Дублем отметился нападающий «канониров» Пьер-Эмерик Обамеянг, не забивавший в чемпионате больше месяца.

В целом я очень доволен. По-настоящему хорошее выступление. Как коллективно, так и индивидуально мы смотрелись очень солидно и убедительно с самого начала игры.

Нам потребовалось чуть больше времени, чем я ожидал, чтобы забить первый гол. Но мне понравились сплочённость, ритм и химия в команде.

Обамеянг нуждался в этих голах, чтобы стать увереннее. Это необходимо команде для достижения успеха. Нам нужен лучший Обамеянг. Нам не хватало его голов. И их возвращение — это отличное событие для «Арсенала».

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 03:45
И голов и мастерства !
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 03:37
Так куда его дели вашего гения.
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