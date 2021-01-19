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Ибрагимович: «Верю ли в Скудетто? Я верю в Златана»

сегодня, 02:44
КальяриЛоготип футбольный клуб Кальяри0 : 2Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович дал комментарий после победы над «Кальяри» (2:0) в матче 18-го тура Серии А, где шведский форвард отметился дублем.

Я должен был забить второй гол. Два гола для победы. Матч был сложным. Я не играл 57 дней, извините. Такое может случиться.

Молодые игроки мотивируют меня, они бросают мне вызов — кто пробежит больше. Я не сдаюсь и доказываю, что могу бегать, как они.

Наши дела идут хорошо, мы проделали половину пути. Сейчас начинаются самые сложные матчи. Впереди очень непростой календарь, но у нас будут Манджукич, Мейте... не знаю, может, приедет кто-то ещё.

Верю ли я в чемпионство? Я верю в Златана.

Что касается продления контракта, это зависит от Паоло [Мальдини] (Прим. — спортивный директор «Милана»). Возвращение в «Милан» сильно изменило меня. Я очень счастлив.

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Stalker-ato
Stalker-ato
сегодня в 03:01
Златан я признаю тебя лучшим игроком как минимум этого сезона уже сейчас, при всей твоей импозантности,ты боец!!!!
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