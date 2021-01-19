«Чепзанович уже поднадоел». Игроки «Спартака» — о тренере по физподготовке

Футболисты «Спартака» пожаловались на тренера по физподготовке красно-белых Владимира Чепзановича.
«Чепзанович мучает, да, но еще не измучил. Будем ли мы его вновь окунать в бочку со льдом? Хотелось бы!» — заявил защитник Андрей Ещенко.
«Пока средненько. Но он [Чепзанович] уже поднадоел. Бочка со льдом его ждет — это 100 процентов», — подключился Александр Соболев.
«Там вон бассейн стоит. Посмотрим, если сейчас скидки не будет, то всё. Самочувствие? Всё хорошо», — добавил Александр Кокорин.
Ранее стало известно, что «Спартак» сыграет против «Риги» в товарищеском матче.