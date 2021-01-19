«Чепзанович уже поднадоел». Игроки «Спартака» — о тренере по физподготовке

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сегодня, 10:55

Футболисты «Спартака» пожаловались на тренера по физподготовке красно-белых Владимира Чепзановича.

«Чепзанович мучает, да, но еще не измучил. Будем ли мы его вновь окунать в бочку со льдом? Хотелось бы!» — заявил защитник .

«Пока средненько. Но он [Чепзанович] уже поднадоел. Бочка со льдом его ждет — это 100 процентов», — подключился .

«Там вон бассейн стоит. Посмотрим, если сейчас скидки не будет, то всё. Самочувствие? Всё хорошо», — добавил .

Ранее стало известно, что «Спартак» сыграет против «Риги» в товарищеском матче.