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«Чепзанович уже поднадоел». Игроки «Спартака» — о тренере по физподготовке

сегодня, 10:55

Футболисты «Спартака» пожаловались на тренера по физподготовке красно-белых Владимира Чепзановича.

«Чепзанович мучает, да, но еще не измучил. Будем ли мы его вновь окунать в бочку со льдом? Хотелось бы!» — заявил защитник Андрей Ещенко.

«Пока средненько. Но он [Чепзанович] уже поднадоел. Бочка со льдом его ждет — это 100 процентов», — подключился Александр Соболев.

«Там вон бассейн стоит. Посмотрим, если сейчас скидки не будет, то всё. Самочувствие? Всё хорошо», — добавил Александр Кокорин.

Ранее стало известно, что «Спартак» сыграет против «Риги» в товарищеском матче.

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 11:13
Все о бочках со льдом, а Александр Кокорин о бассейне. Одно, слово - курортник.
shlomo
shlomo
сегодня в 11:01
А они оказывается еще и ябеды...:))))
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