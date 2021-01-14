Неймар и Альваро Гонсалес устроили перепалку в твиттере

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14 января 2021, 04:56

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар и защитник «Марселя» после матча за Суперкубок Франции, в котором победил ПСЖ (2:1), устроили перепалку в твиттере.

Всё началось с Неймара, который опубликовал своё фото, подписав его «Король, не так ли, Альваро?» Гонсалес в комментариях к посту опубликовал изображение, где он хватает бразильца за голову во время игры, сопроводив его подписью «Мои родители всегда учили меня выносить мусор». Неймар сразу же парировал выпад испанца: «Но забыли научить завоёвывать титулы». Гонсалес ответил форварду изображением Пеле с тремя кубками мира и подписью «Навечно в тени Короля».

Mes parents m'ont toujours appris à sortir les poubelles. Allez L’OM toujours💙 pic.twitter.com/wmJGbHTByQ — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) January 13, 2021

L'ombre éternelle du roi 🧟‍♂️😂 pic.twitter.com/VjbObGR1mh — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) January 14, 2021

Напомним, в сентябре 2020 года между игроками произошёл конфликт во время матча 3-го тура Лиги 1. Гонсалес назвал Неймара «обезьяной», а тот ударил испанца по затылку.