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Неймар и Альваро Гонсалес устроили перепалку в твиттере

14 января 2021, 04:56
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар и защитник «Марселя» Альваро Гонсалес после матча за Суперкубок Франции, в котором победил ПСЖ (2:1), устроили перепалку в твиттере.

Всё началось с Неймара, который опубликовал своё фото, подписав его «Король, не так ли, Альваро?» Гонсалес в комментариях к посту опубликовал изображение, где он хватает бразильца за голову во время игры, сопроводив его подписью «Мои родители всегда учили меня выносить мусор». Неймар сразу же парировал выпад испанца: «Но забыли научить завоёвывать титулы». Гонсалес ответил форварду изображением Пеле с тремя кубками мира и подписью «Навечно в тени Короля».

Напомним, в сентябре 2020 года между игроками произошёл конфликт во время матча 3-го тура Лиги 1. Гонсалес назвал Неймара «обезьяной», а тот ударил испанца по затылку.

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Франция. Суперкубок 2020  Юмор, иногда за 300  Неймар  Гонсалес Альваро
Источник: Твиттер Неймара
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Все комментарии
112910415
112910415
25 января в 15:32
шоу на всех фронтах !
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
14 января в 16:58
Подобные противостояния украшают матчи. Должна быть злость, а не желание сделать омлет футболистам соперников. Раньше также рубились игроки МЮ и Арсенала меж собой и это сразу возводило интригу матча до небес. А вспомните драки Реала и Барсы, во времена Моуриньо. А сейчас эль-классико уже не тот.
juvenale
juvenale
14 января в 13:00
там один бразил стоит больше,чем весь Марсель...было бы чему радоваться....снова при встрече по гребню получит
Alex12357
Alex12357
14 января в 10:22
Альваро Гонсалес-не понятно ,почему его пожалел судья ,этого хама нужно было выгонять сразу ,жизнь его так ничему не научила ,Неймар поступил мудро,а другой заедет этому испанцу по роже ,тот на вечно запомнит!!!Вообще-то Марсель никогда не отличался тактичностью ,отвратительная команда.
Cympak-05
Cympak-05
14 января в 08:59
Кажется этот бой тоже выиграл Гонсалес
sir_Alex
sir_Alex
14 января в 08:32
Какой же из парижского петуха Король??? 🤣🤣🤣
An Jo
An Jo
14 января в 08:23
петушки одним словом
УЕСКА
УЕСКА
14 января в 07:34
Как дети малые.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
14 января в 06:46
Милые бранятся, только тешатся.
mihaluch
mihaluch
14 января в 05:31
Потешились и разошлись.
cska vperiod
cska vperiod
14 января в 05:18
Никак не уймутся.
ДСА
ДСА
14 января в 05:17
Лишь бы на поле не дрались.
ОПС
ОПС
14 января в 04:57
Чем бы дитя не тешилось...
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