«Илья Кутепов так же смог!» «Спартак» ответил Ибрагимовичу

«Спартак» в клубном твиттере опубликовал видеоролик, на котором защитник Илья Кутепов в одних трусах падает прямо в снег. Таким образом Илья ответил на видео, которое ранее разместил в своём инстаграме форвард «Милана» Златан Ибрагимович.
«После баньки, да в сугроб.
Илья Кутепов так же смог!» — подписали видео в «Спартаке».
После баньки, да в сугроб.— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 8, 2021
Илья Кутепов так же смог! 😉 https://t.co/KQdRySuMWI pic.twitter.com/YBiooWCIo7
И лучше выдумать не мог
Чем посмотреть как Ибра прыгнул
И самому нырнуть в сугроб
"Евгений Онегин" А.С.Пушкин 1833г
И лучше выдумать не мог
Чем посмотреть как Ибра прыгнул
И самому нырнуть в сугроб
"Евгений Онегин" А.С.Пушкин 1833г