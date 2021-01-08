«Илья Кутепов так же смог!» «Спартак» ответил Ибрагимовичу

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08 января 2021, 14:15

«Спартак» в клубном твиттере опубликовал видеоролик, на котором защитник в одних трусах падает прямо в снег. Таким образом Илья ответил на видео, которое ранее разместил в своём инстаграме форвард «Милана» .

«После баньки, да в сугроб.

Илья Кутепов так же смог!» — подписали видео в «Спартаке».