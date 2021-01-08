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«Илья Кутепов так же смог!» «Спартак» ответил Ибрагимовичу

08 января 2021, 14:15

«Спартак» в клубном твиттере опубликовал видеоролик, на котором защитник Илья Кутепов в одних трусах падает прямо в снег. Таким образом Илья ответил на видео, которое ранее разместил в своём инстаграме форвард «Милана» Златан Ибрагимович.

«После баньки, да в сугроб.
Илья Кутепов так же смог!» — подписали видео в «Спартаке».

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Все комментарии
112910415
112910415
24 января в 17:36
наш ответ Чемберлену
CSKA2012
CSKA2012 ответ За адекватность (раскрыть)
10 января в 14:30
Без трусов только Дзюба может на камеру позировать))
УЕСКА
УЕСКА ответ cska1948 (раскрыть)
09 января в 01:47
С каким роном? На видео вообще то Ибра.
Faustello
Faustello
08 января в 21:08
Два раза перекрестился
Бух в котёл и там сварился.
cska1948
cska1948
08 января в 19:05, ред.
Для российского мужика в порядке вещей, после баньки в снегу повалятся! А вот для европейца это экзотика! Так что не в том СпаМ соревнуется с Иброй.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
08 января в 18:43
Пусть выиграет ЛЧ в ближайшее время
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
08 января в 17:45
Ну пусть тогда станет 11-ти(13) кратным чемпионом хоть каких-нибудь лиг.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
08 января в 17:41
Маваши гери будет теперь ответом Ибры.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
08 января в 17:31
копия и то некачественная
ABir
ABir
08 января в 16:19
В трусах в сугроб - это не с пивом на пляже танцевать
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
08 января в 16:03
Пускай добьется четвертьфинала ЧМ, в котором Илья был лучшим
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 января в 15:46
Не по тому пути пошел Илья, не по тому. Копирует Ибру хвостиком на голове, нырянием в снег.
А лучше бы сам стал примером для подражания, чтобы молодежь тянулась повторить футбольные трюки и достижения.
Которых, кстати, у Златана в изобилии, а у Кутепова нет.
Есть над чем работать...
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
08 января в 15:24
Мы, мужики как то за мужскими фигурами не следим!)
А Ибрагимович то еще тот атлет!)))
МапС
МапС ответ mihaluch (раскрыть)
08 января в 15:14
И ведь вынырнет, как пробка - дерево не тонет, а жаль...
МапС
МапС
08 января в 15:11
Не хватает только 3-х литровой банки первача от Глушака.
mihaluch
mihaluch
08 января в 15:10
На очереди Дзюба но он после баньки в прорубь прыгнет.
ДАША Д
ДАША Д
08 января в 14:59
Ибрагимович такое не смотрит.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
08 января в 14:41
Молодец Илья...
Одобрямс....

Учитывая что Златан участвовал в постановочном трюке валяясь в тёплой вате иммитированной под снег....
А Илюха в настоящем снегу....
Я на стреме
Я на стреме
08 января в 14:37, ред.
    drug01
    drug01
    08 января в 14:29
    Надо смотреть игру на поле
    David Young
    David Young ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    08 января в 14:28
    /
    David Young
    David Young ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    08 января в 14:28
    .
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    08 января в 14:26
    Здесь явное нарушение авторских прав. Тему бани в нашем футболе за собой застолбил Глушаков.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    08 января в 14:26, ред.
    Если Ибра по фигуре настоящий атлет, то Кутя обычная старая вешалка. Такую фигуру обычно прячут под халатом, а не показывают публично
    За адекватность
    За адекватность
    08 января в 14:25
    Нужно было без трусов. И подписать видео:
    «После баньки, да в сугроб.
    Илья Кутепов круче смог!»
    Хоть для СМИ было бы не паханное поле, а то скучают.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    08 января в 14:23
    После бани все равны , а на футбольном поле явное неравенство.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    08 января в 14:22, ред.
    Илья Кутепов старых правил
    И лучше выдумать не мог
    Чем посмотреть как Ибра прыгнул
    И самому нырнуть в сугроб



    "Евгений Онегин" А.С.Пушкин 1833г
    sv_1969
    sv_1969
    08 января в 14:19
    Большого ума не надо !Если бы он попробовал сделать на поле то что делает Ибра то можно было поаплодировать((
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    08 января в 14:17
    И еще хорошо, что в трусах...
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