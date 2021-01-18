«Зенит» потроллил «Фенербахче». Турецкие болельщики ответили питерцам

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вчера, 21:38

Пресс-служба «Зенита» на англоязычной странице клуба в «Твиттере» прокомментировала грядущий переход полузащитника «Арсенала» в «Фенербахче».

Должен был перейти в «Галатасарай». Клуб побольше.

После этого болельщики «Фенербахче» начали массово оставлять колкие комментарии в адрес питерцев, называя клуб «не самым крупным в Европе» (это самое безобидное, что было написано). В итоге «сине-бело-голубые» написали: