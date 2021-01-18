«Зенит» потроллил «Фенербахче». Турецкие болельщики ответили питерцам

Пресс-служба «Зенита» на англоязычной странице клуба в «Твиттере» прокомментировала грядущий переход полузащитника «Арсенала» Месута Озила в «Фенербахче».
Должен был перейти в «Галатасарай». Клуб побольше.
После этого болельщики «Фенербахче» начали массово оставлять колкие комментарии в адрес питерцев, называя клуб «не самым крупным в Европе» (это самое безобидное, что было написано). В итоге «сине-бело-голубые» написали:
Эксперимент окончен. Турецкая лавина сошла, как и ожидалось.
А размазывать сопли, подкалывая клуб, который перехватил у тебя игрока - удел слабаков!!!
А размазывать сопли, подкалывая клуб, который перехватил у тебя игрока - удел слабаков!!!
2 гола забил за Дженоа, конкуренция с пандевым 40 летним?у дженоа одна из худших атак в сериале
Составить кому нибудь из тройки Дибала Мората и Роналду шансы близки к 0
2 гола забил за Дженоа, конкуренция с пандевым 40 летним?у дженоа одна из худших атак в сериале
Составить кому нибудь из тройки Дибала Мората и Роналду шансы близки к 0
Английский аккаунт Спартака в разы лучше и популярнее!
Английский аккаунт Спартака в разы лучше и популярнее!
( старый - не могу въехать...)
( старый - не могу въехать...)