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«Зенит» потроллил «Фенербахче». Турецкие болельщики ответили питерцам

вчера, 21:38

Пресс-служба «Зенита» на англоязычной странице клуба в «Твиттере» прокомментировала грядущий переход полузащитника «Арсенала» Месута Озила в «Фенербахче».

Должен был перейти в «Галатасарай». Клуб побольше.

После этого болельщики «Фенербахче» начали массово оставлять колкие комментарии в адрес питерцев, называя клуб «не самым крупным в Европе» (это самое безобидное, что было написано). В итоге «сине-бело-голубые» написали:

Эксперимент окончен. Турецкая лавина сошла, как и ожидалось.

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протон1
протон1
сегодня в 01:19
тема ни о чем
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:06
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
    сегодня в 00:01
    Вот так проект и зарабатывает рейтинг в соцсетях, юморок так себе
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 00:00
    Да уж, великие четвёртые ещё хотят кого-то потроллить в Европе!
    Хиромант
    Хиромант
    вчера в 23:54
    Надо каждому заниматься своим делом - тогда и будет положительный результат!
    А размазывать сопли, подкалывая клуб, который перехватил у тебя игрока - удел слабаков!!!
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответ Аксинья (раскрыть)
    вчера в 23:45
    Его никто туда и даром не возьмёт
    2 гола забил за Дженоа, конкуренция с пандевым 40 летним?у дженоа одна из худших атак в сериале
    Составить кому нибудь из тройки Дибала Мората и Роналду шансы близки к 0
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР
    вчера в 23:44, ред.
    Взбудоражить турецких болел равносильно как болел анжи и ахмата, искры мало надо, как и усилий. Для них это важное что-то, для нас глум
    ilhom0566
    ilhom0566 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    вчера в 23:42
    По моему мнению это комментарий месяца. Браво!
    Аксинья
    Аксинья ответ Ravshan878 (раскрыть)
    вчера в 23:23
    Равшан, думаю что не следует пока...В Дженоа он лидер, а в Ювентусе его место будет на лавке...Не думаю что он погонится за более солидным баблом...Вот если только Дженоа не сумеет удержаться в Ла Лиге тогда конечно надо переходить без вариантов))
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    вчера в 23:21
    В еврокубках Зенит не только всем пятую точку показал , но и предложил ею воспользоваться, что благодарная Европа и сделала. Еврокубки для Зенита закончились, но пятую точку питерцы продолжают исправно подставлять.Мазохисты.
    Ministri Krasnodar
    Ministri Krasnodar
    вчера в 23:20
    Дутый чемпион , который заканчивает группу ЛЧ на 4 месте , ещё кого-то троллит ?!
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 23:18
    Где прикол то?
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987
    вчера в 23:12
    я думал, что в пресс - службе Спартака только идиоты работают, а оказывается и у бомжей тоже самое. как только можно после очередного позорного выступления в лиге чемпионов позволять себе такие подколы, которые просто на грани фола? да ещё с турками? после увольнения Лисина из Спартака у нас тоже иногда всплывают бредовые вбросы от пресс - службы и тд они похоже не понимают, что за такой дешёвый хайп страдает репутация клуба, а стыдно и неудобно обычным болельщикам
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ Аксинья (раскрыть)
    вчера в 23:07
    Аксинья.Ку-ку гриня.Старики хотят увидеть ШОМу в ЮВЕ.Как думаешь?Стоит ли ШОМу переехать в Турин.
    ЛЬВОВ НА МЯСО
    ЛЬВОВ НА МЯСО
    вчера в 23:04
    Это каким нужно быть идиотом чтобы самому наживать себе врагов?!
    vm777
    vm777
    вчера в 23:01
    Лига чемпионов закончилась, но зенит старательно ищет новые возможности "проявить себя" на международном уровне)))
    makkie
    makkie
    вчера в 23:01
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 23:00
      Комплекс неполноценной команды проэкта
      ЛЬВОВ НА МЯСО
      ЛЬВОВ НА МЯСО
      вчера в 22:58
        Еноты за Арсенал
        Еноты за Арсенал
        вчера в 22:58
        Меня удивляют подобные действия, они преступны. Завтра в ЛЧ попадется "Фенербахче", а фанатам ехать туда, где на них ножи точат, учитывая уровень развития части населения Турции... А пресс-служба "Зенита", оказывается, глубоко ущербна.
        viv
        viv
        вчера в 22:57
          d_fincher
          d_fincher
          вчера в 22:56, ред.
            Правдин Семён
            Правдин Семён
            вчера в 22:51
            Согласен, что это хайп ради хайпа. Вот вам и секрет популярности в сети. Турки горячие ребята. Теперь нужно ещё 79ать Салаха и пободаться с арабами.
            ildar_3871
            ildar_3871
            вчера в 22:46
            Очередной раз убедился что в Зените работают не профессионалы !
            ildar_3871
            ildar_3871
            вчера в 22:45
            Очередная фиаско Зенита !)
            ermak6848
            ermak6848
            вчера в 22:44
            то ли шутка - то ли приколисты
            ( старый - не могу въехать...)
            Федор Паршунин
            Федор Паршунин
            вчера в 22:37
            Склонность к смелым экспериментам выхвачена как знамя из вспотевших ручек утомленного славой Артема пресс-службой "Зенита". Поставленная задача "любыми способами" увеличить количество посещений странички питерского клуба выполняется с рвением и смекалкой.
            ТТ
            ТТ
            вчера в 22:33
            Эксперимент окончен. Турецкая лавина сошла, как и ожидалось.....Мозохисты чтоль???
            ошалевший
            ошалевший ответ За адекватность (раскрыть)
            вчера в 22:26
            бельгийская тема это боль питера,там ещё ачемпонга не забыли а тут новая рана
            За адекватность
            За адекватность
            вчера в 22:22
            Их дело конечно, но пресс-службе "Зенита" заняться больше нечем? Там Бас Дост из "Айнтрахта" в "Брюгге" в январе должен перейти (может уже перешел) Не забудьте тоже потроллить, чем-то вроде " Мог бы и в Андерлехт перейти. Клуб побольше."
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