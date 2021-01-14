«Вспотел». Защитник ЦСКА Фукс прошёлся по базе клуба в шортах в -13°

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14 января 2021, 16:42

Бразильский защитник ЦСКА опубликовал в сторис своего инстаграма видео, на котором показал, как вышел в шортах на заснеженную территорию спортивного центра в поселке Ватутинки.

«Сегодня вспотел», — подписал видео Бруно, уточнив, что температура воздуха составляла минус 13 градусов по Цельсию.

Недавно Фукс возобновил тренировки в общей группе.