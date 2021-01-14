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«Вспотел». Защитник ЦСКА Фукс прошёлся по базе клуба в шортах в -13°

14 января 2021, 16:42

Бразильский защитник ЦСКА Бруно Фукс опубликовал в сторис своего инстаграма видео, на котором показал, как вышел в шортах на заснеженную территорию спортивного центра в поселке Ватутинки.

«Сегодня вспотел», — подписал видео Бруно, уточнив, что температура воздуха составляла минус 13 градусов по Цельсию.

«Вспотел». Защитник ЦСКА Фукс прошёлся по базе клуба в шортах в -13°

Недавно Фукс возобновил тренировки в общей группе.

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Байкал-38
Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
15 января в 15:03
И много таких дублёров как Баду в Спартаке?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ makkie (раскрыть)
15 января в 09:44
    makkie
    makkie ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
    15 января в 01:10
    Вот именно, в Спартаке знают дублёров типа Баду и поваров, а в цска все важные события проходят мимо общества 😄
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    14 января в 19:21
    Молодец, адаптируется к российским реалиям)))
    Vave666
    Vave666
    14 января в 18:42
    -13 в средней полосе....
    Мы в 9-11 классах многие в шортах играли в футбол на снегу до -10 в ЛенОбласти,
    причём некоторые южные ребята также играли налегке! Влажность высокая, по ощущениям реально морознее раза в 1.5
    Возможность поиграть в футбик подогревала)
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце ответ makkie (раскрыть)
    14 января в 18:28
    Главное вся страна Баду знает.
    makkie
    makkie
    14 января в 17:42
    Кто это?)
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    14 января в 17:34
    Пораб уже по полю пройтись,хватит хернёй страдать! Помогай команде!
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    14 января в 17:33
    Не простдись Бруно, очень хочется увидеть тебя на поле в играх за ЦСКА.
    particular
    particular
    14 января в 17:28
    Главное, что бы в своей штрафной не замерзал... Хватит Васина обмороженного...
    Я на стреме
    Я на стреме
    14 января в 17:18, ред.
    какие они там все разные. у Гаича при +20 на поле вспотеть не получается
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    14 января в 17:03
    Они не оценят. Что такое минус в Бразилии неведомо...
    beefs
    beefs
    14 января в 17:03
    ничего акклиматизируется, только нужно выходить после бани...
    mihaluch
    mihaluch
    14 января в 16:56
    Ничего нет экстримального.
    КЭТиК
    КЭТиК
    14 января в 16:49
    Можно ещё и босиком пройти.
    cska vperiod
    cska vperiod
    14 января в 16:48
    Во шутник, решил экстримом заняться.
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