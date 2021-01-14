«Вспотел». Защитник ЦСКА Фукс прошёлся по базе клуба в шортах в -13°

Бразильский защитник ЦСКА Бруно Фукс опубликовал в сторис своего инстаграма видео, на котором показал, как вышел в шортах на заснеженную территорию спортивного центра в поселке Ватутинки.
«Сегодня вспотел», — подписал видео Бруно, уточнив, что температура воздуха составляла минус 13 градусов по Цельсию.
Недавно Фукс возобновил тренировки в общей группе.
Уверен, что болельщики ЦСКА тоже знают своих.
К примеру я об Фуксе слышал немного, но он сразу получил травму и не играл по этому.
А вот про Баду знает вся страна, но не как про игрока, а как про аферу Цорна и облапошивания Федуна. А про остальных никто не знает, узнают только по скандалам.
Уверен, что болельщики ЦСКА тоже знают своих.
К примеру я об Фуксе слышал немного, но он сразу получил травму и не играл по этому.
А вот про Баду знает вся страна, но не как про игрока, а как про аферу Цорна и облапошивания Федуна. А про остальных никто не знает, узнают только по скандалам.
Мы в 9-11 классах многие в шортах играли в футбол на снегу до -10 в ЛенОбласти,
причём некоторые южные ребята также играли налегке! Влажность высокая, по ощущениям реально морознее раза в 1.5
Возможность поиграть в футбик подогревала)
Мы в 9-11 классах многие в шортах играли в футбол на снегу до -10 в ЛенОбласти,
причём некоторые южные ребята также играли налегке! Влажность высокая, по ощущениям реально морознее раза в 1.5
Возможность поиграть в футбик подогревала)