«Сочи» пожелал удачи «Астон Вилле», которая сыграет молодёжным составом

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08 января 2021, 18:26

«Сочи» в твиттере обратился к «Астон Вилле», которая проведёт сегодняшний матч 3-го раунда Кубка Англии против «Ливерпуля» молодёжным составом из-за вспышки коронавируса в команде.

Удачи, ребята!

Good luck, lads! 🙏 — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) January 8, 2021