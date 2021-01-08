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«Сочи» пожелал удачи «Астон Вилле», которая сыграет молодёжным составом

08 января 2021, 18:26
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)1 : 4Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Сочи» в твиттере обратился к «Астон Вилле», которая проведёт сегодняшний матч 3-го раунда Кубка Англии против «Ливерпуля» молодёжным составом из-за вспышки коронавируса в команде.

Удачи, ребята!

Напомним, что в матче 23-го тура РПЛ прошлого сезона «Ростов» играл против «Сочи» молодёжным составом из-за вспышки коронавируса. Встреча закончилась со счётом 10:1 в пользу клуба из Сочи.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
09 января в 01:30
У твиттер-аккаунта Сочи даже галочки нет. Никому их клуб не интересен а все куда то лезут.
ЮЗИК
ЮЗИК
08 января в 21:27
Молодые будут больше мотивированы
An Jo
An Jo
08 января в 21:16
Посмотрев матч Ростова и Сочи, глядя на игру молодёжи, Астон Вилла поняла, что у них есть шанс.
Migelito
Migelito
08 января в 19:50
Грядет сражение детского сада "Вишенка" и детского сада "Солнышко")))
Migelito
Migelito ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
08 января в 19:38
Ливерпуль сам выйдет резервом. Будет только пара игроков из "полуосновы"
Migelito
Migelito ответ Федор Паршунин (раскрыть)
08 января в 19:37
Метко сказал!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 января в 19:30
Непонятно, почему именно Сочи влезли с пожеланиями. Тут бы Ростову пожелать, они были в такой ситуации. Интересно, будет в этом матче двузначный счет? Или Ливер выставит полурезерв?
А вообще непонятные вещи творятся. Одним переносят, другим технари пишут. Тоже от статуса и богатства клуба зависит, наверное...
cska vperiod
cska vperiod
08 января в 19:20
Миллеровцы по гадски поступили а теперь подкалывают АВ.
ДСА
ДСА
08 января в 19:11
Сыграют лучше, чем 1-10
drug01
drug01
08 января в 18:56
Держитесь надо играть
Федор Паршунин
Федор Паршунин
08 января в 18:41
"Астон Вилла" ознакомилась с историей матча "Сочи" - "Ростов" и попросила курортников больше их не беспокоить.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
08 января в 18:36
Кому-то разрешают переносить игры, кого-то заставляют играть резервом, кому-то технари выписывают. Не у одних нас двойные стандарты
shlomo
shlomo
08 января в 18:27
Ну вот....регламент есть регламент...играть надо...
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