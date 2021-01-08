«Сочи» пожелал удачи «Астон Вилле», которая сыграет молодёжным составом

«Сочи» в твиттере обратился к «Астон Вилле», которая проведёт сегодняшний матч 3-го раунда Кубка Англии против «Ливерпуля» молодёжным составом из-за вспышки коронавируса в команде.
Удачи, ребята!
Good luck, lads! 🙏— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) January 8, 2021
Напомним, что в матче 23-го тура РПЛ прошлого сезона «Ростов» играл против «Сочи» молодёжным составом из-за вспышки коронавируса. Встреча закончилась со счётом 10:1 в пользу клуба из Сочи.
А вообще непонятные вещи творятся. Одним переносят, другим технари пишут. Тоже от статуса и богатства клуба зависит, наверное...
А вообще непонятные вещи творятся. Одним переносят, другим технари пишут. Тоже от статуса и богатства клуба зависит, наверное...