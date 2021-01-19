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Гогуа заболел коронавирусом и находится на карантине

вчера, 16:41

Защитник ЦСКА Седрик Гогуа, выступающий на правах аренды в «Роторе», заболел коронавирусом. Об этом рассказал агент футболиста Дмитрий Селюк.

У Гогуа коронавирус, который показал компьютер перед полетом. У него положительный тест, поэтому его остановили и вернули. Сейчас он на карантине в Кот-д’Ивуаре. Естественно, он хочет поскорее вернуться и начать тренироваться.

Тем временем «Ротор» объявил о подписании форварда «Насионала».

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:42
Гогуа скорейшего выздоровления!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:36
Это уже обычная новость не новость.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:08
Никто не застрахован...
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:01
Здоровья парню)
makkie
makkie
вчера в 16:58
В смысле второй раз заразился или от первого раза не вылечился?
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 16:48
Дзюба: "Гогуа заболел моей болезнью"
sihafazatron
sihafazatron ответ -CaНиTaр_Лeсa-_5 (раскрыть)
вчера в 16:45
- Доктор, я жить буду ?
- А смысл ? ты в Кот-д’Ивуаре.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:44
уже и начал забывать про такого)) но все равно здоровья)
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
вчера в 16:43
- Доктор, я жить буду ?
- А смысл ?
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