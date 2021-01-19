Гогуа заболел коронавирусом и находится на карантине

Защитник ЦСКА Седрик Гогуа, выступающий на правах аренды в «Роторе», заболел коронавирусом. Об этом рассказал агент футболиста Дмитрий Селюк.
У Гогуа коронавирус, который показал компьютер перед полетом. У него положительный тест, поэтому его остановили и вернули. Сейчас он на карантине в Кот-д’Ивуаре. Естественно, он хочет поскорее вернуться и начать тренироваться.
Тем временем «Ротор» объявил о подписании форварда «Насионала».
- А смысл ? ты в Кот-д’Ивуаре.
- А смысл ? ты в Кот-д’Ивуаре.
- А смысл ?
- А смысл ?