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К. Комбаров: «Если колено не будет болеть, то скоро вернусь в общую группу»

15 января 2021, 18:02

Защитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров рассказал, как проходит его восстановление после тяжёлой травмы.

Не могу утверждать, что я резко травмировался. Сказался накопительный эффект: колено болело давно. В данной ситуации не мог тренироваться на сто процентов, потребовалось хирургическое вмешательство. Оперировался 23 октября в Германии.

Как шло восстановление? Первые шесть недель — на костылях. Затем вернулся в Мюнхен на реабилитацию – это еще примерно две недели. С 8 декабря активно занимаюсь каждый день, закачиваю мышцы. Здесь, в Турции, уже надо давать большие нагрузки, в ближайшие день-два рассчитываю приступить к беговым упражнениям. Постепенно буду набирать форму. До возобновления сезона не так много времени, поэтому надо работать в ускоренном режиме.

Скоро начну тренироваться в полном объеме? Это вполне реально. Начну бегать: если колено не будет болеть, то на втором сборе вернусь в общую группу.

Скучал по игре, по команде. Смотрел трансляции матчей «Арсенала», приезжал в Тулу поддержать ребят в игре с «Зенитом». Это футбольная жизнь, от травм никуда не денешься.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
15 января в 19:12
Скоро - понятие растяжимое.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
15 января в 18:25
На покой уже пора.
mihaluch
mihaluch
15 января в 18:06
Он прав без травм ни куда не денешься.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 января в 18:04
Да нормально всё будет...
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