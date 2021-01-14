Дзюба не полетит на первый тренировочный сбор «Зенита» из-за коронавируса

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14 января 2021, 21:41

Нападающий не полетит с «Зенитом» на первый тренировочный сбор в Дубай.

Как сообщается, футболист сдал положительный тест на коронавирус.

Напомним, что «Зенит» проведёт сбор в Дубае с 15 по 27 января.