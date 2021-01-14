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Дзюба не полетит на первый тренировочный сбор «Зенита» из-за коронавируса

14 января 2021, 21:41

Нападающий Артём Дзюба не полетит с «Зенитом» на первый тренировочный сбор в Дубай.

Как сообщается, футболист сдал положительный тест на коронавирус.

Напомним, что «Зенит» проведёт сбор в Дубае с 15 по 27 января.

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Все комментарии
jobss
jobss ответ particular (раскрыть)
15 января в 18:04
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Верг
Верг
15 января в 13:41
короноанус дзюбы
batman555
batman555
15 января в 05:38
Так Артём,без баловства
Carradona
Carradona
15 января в 01:05
Кто о чём, а вшивые о бане.
Gahi
Gahi
15 января в 00:01
Сколько бы Дзюба не старался, но отмыться от заразы и дурных привычек ему ещё долго придётся.  Нет ничего дороже чем здоровье, а его надо оберегать и тем более  не распылять по напрасно. Здоровья Артёму.
Я на стреме
Я на стреме ответ Bom Bom (раскрыть)
14 января в 23:42, ред.
согласен. Дзюба как былинный герой, вышел за рамки общепринятого, и каким то мистическим образом смог объединить людей, при этом пожертвовав собой. святой и грешный, в не заправленном кафтане
Брулин
Брулин
14 января в 23:31
Любая новость о Дзюбе теперь смешная. 🙃
Bom Bom
Bom Bom
14 января в 23:15
Лайк, если заходишь почитать новости, связанные с Дзюбой, только ради комментов
makkie
makkie
14 января в 23:11
У Артёма своя программа.
Остался дома, накачал фильмов и никуда лететь не надо 😉
27dth3yv6u94
27dth3yv6u94
14 января в 23:08
Нет, виной всему не др..ка,
Привыкай к Зениту, Стас,
Положительный тест. Точка.
Не сомнительный сейчас.
Трезвый повар
Трезвый повар
14 января в 22:50, ред.
Здоровья Артёму
Ravshan878
Ravshan878 ответ ildar_3871 (раскрыть)
14 января в 22:48
Ильдар салам. Понимаешь Азия дело тонкий. Шейхе и Султани не приветствую когда руками занимается кардио балетом.🧐.)))
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО
14 января в 22:17
Здоровья конечно же Дзюбе! Нельзя ему на самоизоляцию, изведёт он там себя!
ildar_3871
ildar_3871
14 января в 22:16
Зюба слабак оказался !
ildar_3871
ildar_3871
14 января в 22:14, ред.
Врачи же предупреждали , руки надо мыть !
За адекватность
За адекватность ответ particular (раскрыть)
14 января в 22:14
Или так.
praporchik zadov
praporchik zadov
14 января в 22:07, ред.
Сегодня в гостях у передачи "Очумелые Ручки"...Артём Дзюба и он нам расскажет как нужно тереть эбонитовую палочку!
sv_1969
sv_1969
14 января в 22:05
А тут близкие сказали что ничего))
старина
старина
14 января в 22:03
тут недавно новость была,он тренировался на каких то деревянных мечах японских.Может там и подцепил заразу
Я на стреме
Я на стреме
14 января в 21:59, ред.
роспотребнадзор предупреждал что эти дела надо делать в одноразовых перчатках. иначе можно плохо кончить
старина
старина
14 января в 21:59
Мойте руки перед и зад
Qatar Airways
Qatar Airways
14 января в 21:53
Дзюбу бы ещё на другие вирусы проверить, а то он руками за всё хватается.
particular
particular
14 января в 21:53, ред.
Руки мыть надо, а не натирать...
протон1
протон1 ответ Брулин (раскрыть)
14 января в 21:50
как бы не вышла вторая серия отдыха)
протон1
протон1
14 января в 21:50
вот шалун решил дзюбить.))))
Ironigor
Ironigor
14 января в 21:49
Будь здоров Артёмка шалунишка !!!
LAISMEN
LAISMEN
14 января в 21:46
Наверняка загулял в праздники.......
dimagas2
dimagas2
14 января в 21:45
Руку натер по ходу)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
14 января в 21:45
Неужели "самоизоляция" причиной стала? Так бывает, кто знает?
Брулин
Брулин
14 января в 21:43
Это не очень большая потеря! Пусть одыхает дома
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