Дзюба не полетит на первый тренировочный сбор «Зенита» из-за коронавируса

Нападающий Артём Дзюба не полетит с «Зенитом» на первый тренировочный сбор в Дубай.
Как сообщается, футболист сдал положительный тест на коронавирус.
Напомним, что «Зенит» проведёт сбор в Дубае с 15 по 27 января.
Нападающий Артём Дзюба не полетит с «Зенитом» на первый тренировочный сбор в Дубай.
Как сообщается, футболист сдал положительный тест на коронавирус.
Напомним, что «Зенит» проведёт сбор в Дубае с 15 по 27 января.
Остался дома, накачал фильмов и никуда лететь не надо 😉
Остался дома, накачал фильмов и никуда лететь не надо 😉
Привыкай к Зениту, Стас,
Положительный тест. Точка.
Не сомнительный сейчас.
Привыкай к Зениту, Стас,
Положительный тест. Точка.
Не сомнительный сейчас.