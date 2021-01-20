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Мама Кокорина высказалась о возможном переходе сына в «Фиорентину»

сегодня, 15:38

Светлана Кокорина, мать нападающего «Спартака» Александра Кокорина, прокомментировал информацию о возможном переходом сына в «Фиорентину».

Давайте не будем никуда забегать, подождем и будем от этого отталкиваться. Зачем обсуждать то, чего нет? Я не могу комментировать то, чего нет. Этого не случилось и этого события нет. Саму возможность? В жизни может случиться как хорошее, так и плохое, я не хочу загадывать наперед. С некоторых пор у меня жизнь перевернулась с ног на голову. В тот день [суда] я была самым счастливым человеком, а после обеда — самым несчастным. Я не загадываю наперед даже на минуту.

Ранее появилась информация, что Кокорин согласен на переход в «Фиорентину».

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7t94xp5896yr
7t94xp5896yr
сегодня в 15:58
А кем?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:53
Гагарина так не провожали , как Кокорина в Фиорентину.
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