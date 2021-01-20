Мама Кокорина высказалась о возможном переходе сына в «Фиорентину»

Светлана Кокорина, мать нападающего «Спартака» , прокомментировал информацию о возможном переходом сына в «Фиорентину».

Давайте не будем никуда забегать, подождем и будем от этого отталкиваться. Зачем обсуждать то, чего нет? Я не могу комментировать то, чего нет. Этого не случилось и этого события нет. Саму возможность? В жизни может случиться как хорошее, так и плохое, я не хочу загадывать наперед. С некоторых пор у меня жизнь перевернулась с ног на голову. В тот день [суда] я была самым счастливым человеком, а после обеда — самым несчастным. Я не загадываю наперед даже на минуту.