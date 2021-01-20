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Ловрен рассказал о причинах неудачи «Зенита» в еврокубках

сегодня, 12:45

Защитник «Зенита» Деян Ловрен поделился мнением о неудачных выступлениях петербургского клуба в еврокубках.

В чем причины провала? Невезение. Много позволяли соперникам, они забивали слишком легко. В Дортмунде держались до концовки, а потом пропустили и проиграли. Еще раз: нужно фокусироваться на игре вплоть до 95-й минуты.

Чтобы поменял? Может, иначе бы сыграли с «Брюгге» в первом туре группового этапа. Это самое большое разочарование. Оно и повлияло на все.

Ранее Деян Ловрен поделился мнением о лимите на легионеров в РПЛ.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 15:44
На невезение теперь всё можно свалить
ДСА
ДСА
сегодня в 14:17
Может низкий класс, а не невезение?
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:13
Деян становится как наши ЗМС))
minai
minai
сегодня в 13:46
До чего же чувствительная натура этот Ловрен, как и весь Зенит. Проиграли Брюгге и всё пошло не так. А про поленьев-паспортистов и тупого тренера - ни слова.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 13:44
Классная команда не позволила бы сопернику многое из того, что перечислил футболист "Зенита". И даже не классная, а более организованная и уверенная в своих силах. Вывод очевиден. Пустое сотрясение воздуха Ловреном, причём я уверен, что и в будущих матчах "Зенита" на высшем уровне команда будет играть так же, как в предыдущем розыгрыше ЛЧ. Уверен потому, что её уровень не соответствует этому турниру. И не только этому, но и рангом ниже. Не умеете вы играть, ребята.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 13:17
"Может, иначе бы сыграли с «Брюгге» в первом туре группового этапа. Это самое большое разочарование. Оно и повлияло на все". В прошлом розыгрыше ЛЧ "Аталанта" имела 1 балл после 4-х туров в таблице своей группы, но сражалась и из группы вышла и даже в 1/4 играла. А Вы бедняжки такие впечатлительные оказались, проиграли в первом туре и ручонки опустились. Зарплаты за такую игру в ЛЧ хоть на совесть не влияют? А то может отказались бы дружненько от одной месячной да на благое дело пустили.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:59
Зенит , да и остальные наши клубы просто не готовы к такому интенсивному футболу. Команды забугорные бегут все 90 минут . Даже если наши клубы и выдерживают такой темп поначалу, в одном -двух матчах , то потом следует провал. Зенит в РПЛ выигрывает во многих матчах просто пешком, в Европе же этот номер не проходит. Теперь хоть видно к чему наши клубы должны стремиться .
ВСем здоровья.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 12:57
Кисейным барышням с контрактами 4-6 млн евро "не повезло". Кто бы мог подумать, что не повезло 6 раз подряд.!!!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 12:54
Вкратце причина неудач "Зенита" по версии Деяна Ловрена:
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:51
Не подфартило,мы знаем!
shlomo
shlomo
сегодня в 12:46
Оправдание удел слабых
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