Ловрен рассказал о причинах неудачи «Зенита» в еврокубках

Защитник «Зенита» поделился мнением о неудачных выступлениях петербургского клуба в еврокубках.

В чем причины провала? Невезение. Много позволяли соперникам, они забивали слишком легко. В Дортмунде держались до концовки, а потом пропустили и проиграли. Еще раз: нужно фокусироваться на игре вплоть до 95-й минуты.

Чтобы поменял? Может, иначе бы сыграли с «Брюгге» в первом туре группового этапа. Это самое большое разочарование. Оно и повлияло на все.