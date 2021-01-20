Мостовой: «Кокорину нужно переходить в „Фиорентину“, если будет запрос»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию, что нападающий попал в сферу интересов «Фиорентины».

Такие слухи вполне могут быть правдой. Видно, что «Фиорентина» идет неважно в своем чемпионате и нуждается в усилении. Плюс, мы же видим, что Кокорин в «Спартаке» не является основным нападающим, и, тем более, сейчас такое время, что удивляться ничему не стоит. Если такое решение поступит, конечно, он должен уехать, пробовать себя, независимо от того, что он ранее говорил. Но вот заиграет ли он там, приспособится ли — трудно сказать.