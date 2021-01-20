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Мостовой: «Кокорину нужно переходить в „Фиорентину“, если будет запрос»

сегодня, 12:20

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию, что нападающий Александр Кокорин попал в сферу интересов «Фиорентины».

Такие слухи вполне могут быть правдой. Видно, что «Фиорентина» идет неважно в своем чемпионате и нуждается в усилении. Плюс, мы же видим, что Кокорин в «Спартаке» не является основным нападающим, и, тем более, сейчас такое время, что удивляться ничему не стоит. Если такое решение поступит, конечно, он должен уехать, пробовать себя, независимо от того, что он ранее говорил. Но вот заиграет ли он там, приспособится ли — трудно сказать.

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альсато
альсато
сегодня в 14:36
Кокорину-нужно бежать!...и чем дальше-тем лучше для него!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:15
Фиорентине спаситель нужен, форвард убийца, а не пижон вроде Кокорина. Да и не выдержать Саше темп итальянского чемпионата. Пока будет привыкать и адаптироваться , придет время заканчивать карьеру, так что верится в это с трудом . Но если фиалки все же совершат такую глупость и сделают предложение по Кокорину, думаю, Федун перекрестится и с радостью отпустит Сашу в дальнюю дорогу.
Всем здоровья.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:00
Мостовой тоже заразился)))По ходу эта шняга заразная! Имею ввиду новости про Табуреткина)))
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 12:37
Фиалки думаю не сделают такую глупость
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