Канчельскис: «Помогу Кокорину, если он обратится за советом в „Фиорентине“»

Бывший футболист сборной России и «Фиорентины» Андрей Канчельскис прокомментировал известие о возможном переходе в флорентийский клуб нападающего «Спартака» Александра Кокорина.
Считаю, что ему точно нужно уехать в Италию, но здесь все будет упираться в зарплату: такие деньги, как в «Спартаке», ему там не заплатят в данный момент. Естественно, все будет зависеть от него, но я бы на его месте начал все с нуля после его ситуации и попробовал бы восстановиться как футболист. Он хороший игрок, но попал в такую передрягу, поэтому нужно сейчас реабилитироваться, и вот она возможность.
Флоренция — прекрасный город, все друг друга знают, болельщики очень гостеприимные, справедливые, они точно будут носить его на руках, если будет хорошо себя показывать. Но надо быть готовым к тому, что они могут и «задушить», если он будет плохо себя вести как человек.
Выучить язык не будет проблемой для Саши, просто надо постараться не пользоваться услугами переводчика, а сразу самому разговаривать. Я в раздевалке находился без переводчика и через полгода уже давал интервью на итальянском, поэтому тут надо просто больше находиться в среде одному.
В «Фиорентине» он сейчас может стать помощником, главное, чтобы голова на плечи встала и все мысли были только о футболе. А так, я со своей стороны ему помогу, если он обратится за советами. Друзья, знакомые там остались, так что по-человечески помогут, подскажут что-то.
Поэтому рваться в ТОП чемпионаты смысла нет. Если только человек действительно любит футбол и пытается развиваться в нем.
И вот я сомневаюсь, что Кокорин относится к этой категории людей.
С юных лет он подает надежды, но не более того. Деньги для него важнее футбола. Буду рад ошибиться ..
Поэтому рваться в ТОП чемпионаты смысла нет. Если только человек действительно любит футбол и пытается развиваться в нем.
И вот я сомневаюсь, что Кокорин относится к этой категории людей.
С юных лет он подает надежды, но не более того. Деньги для него важнее футбола. Буду рад ошибиться ..