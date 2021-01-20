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Канчельскис: «Помогу Кокорину, если он обратится за советом в „Фиорентине“»

сегодня, 14:42

Бывший футболист сборной России и «Фиорентины» Андрей Канчельскис прокомментировал известие о возможном переходе в флорентийский клуб нападающего «Спартака» Александра Кокорина.

Считаю, что ему точно нужно уехать в Италию, но здесь все будет упираться в зарплату: такие деньги, как в «Спартаке», ему там не заплатят в данный момент. Естественно, все будет зависеть от него, но я бы на его месте начал все с нуля после его ситуации и попробовал бы восстановиться как футболист. Он хороший игрок, но попал в такую передрягу, поэтому нужно сейчас реабилитироваться, и вот она возможность.

Флоренция — прекрасный город, все друг друга знают, болельщики очень гостеприимные, справедливые, они точно будут носить его на руках, если будет хорошо себя показывать. Но надо быть готовым к тому, что они могут и «задушить», если он будет плохо себя вести как человек.

Выучить язык не будет проблемой для Саши, просто надо постараться не пользоваться услугами переводчика, а сразу самому разговаривать. Я в раздевалке находился без переводчика и через полгода уже давал интервью на итальянском, поэтому тут надо просто больше находиться в среде одному.

В «Фиорентине» он сейчас может стать помощником, главное, чтобы голова на плечи встала и все мысли были только о футболе. А так, я со своей стороны ему помогу, если он обратится за советами. Друзья, знакомые там остались, так что по-человечески помогут, подскажут что-то.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:26
А совет будет бесплатный???
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 15:18
Если только человек действительно любит футбол и пытается развиваться в нем.Вот это ключевые слова!Поэтому мы и зовем их -дети лимита!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:08
Во времена Канчельскиса наши уходили играть за рубеж из за бОльшей зарплаты. Сейчас ситуация изменилась. В РПЛ за нужный паспорт доплачивают, да еще налог у нас самый маленький в Европе.
Поэтому рваться в ТОП чемпионаты смысла нет. Если только человек действительно любит футбол и пытается развиваться в нем.
И вот я сомневаюсь, что Кокорин относится к этой категории людей.
С юных лет он подает надежды, но не более того. Деньги для него важнее футбола. Буду рад ошибиться ..
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 15:06
Кто ты, а кто такой Кокорин? Будет "кудесник" мяча у какого то там Канчельскиса спрашивать.
А если серьёзно, то какое Кокорину топ чемпионаты? Его и здесь неплохо кормят, причём даже не играя.
Владимир 77
Владимир 77
сегодня в 15:02
Скорее задушат,чем будут на руках носить
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 14:50
3 миллиона в год и необязательное нахождение в составе - возможно, для Кокорина это не передряга, а то что у нас называют "жизнь удалась".
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