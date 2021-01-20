Павлюченко: «Двумя руками за, чтобы Кокорин уехал играть в Европу»

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал возможный переход нападающего в «Фиорентину».

Я в этот переход не особо верю. По каким принципам итальянцы просматривали Кокорина? Сашка практически два года не играет. До этого тоже говорили, что он уезжает. Не уехал.

Но я верю, что если он перейдет в Европу, то ему будет легче заиграть, и он будет себя уверенно чувствовать. В сегодняшней ситуации я двумя руками за, чтобы Кокорин уехал играть в Европу. Я только удачи могу ему пожелать.