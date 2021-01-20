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Павлюченко: «Двумя руками за, чтобы Кокорин уехал играть в Европу»

сегодня, 15:36

Бывший футболист «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал возможный переход нападающего Александра Кокорина в «Фиорентину».

Я в этот переход не особо верю. По каким принципам итальянцы просматривали Кокорина? Сашка практически два года не играет. До этого тоже говорили, что он уезжает. Не уехал.

Но я верю, что если он перейдет в Европу, то ему будет легче заиграть, и он будет себя уверенно чувствовать. В сегодняшней ситуации я двумя руками за, чтобы Кокорин уехал играть в Европу. Я только удачи могу ему пожелать.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:39
Хотелось бы знать мнение самого Кокорина...
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