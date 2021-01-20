Капелло: «Не знаю, возможен ли трансфер Кокорина в „Фиорентину“»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал возможный переход нападающего «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».
Не знаю, возможен ли трансфер Кокорина в «Фиорентину». Вы знаете Александра, но нужно подождать, какие действия предпримет команда из Флоренции. Не очень понимаю, почему я должен говорить о Кокорине. Мне нравится он как игрок. Если он подпишет контракт с «Фиорентиной», то можно будет поговорить об этом. Готов ли Александр к Серии А? Серия А — разная. Миранчук понимает требования, прибавляет с каждым матчем. Посмотрим, что будет здесь с Кокориным, если он перейдет в «Фиорентину». Нужно подождать.
Незнакомый чемпионат, отсутствие паспорта, другие требования к игре, зарплата вдвое меньше. Плюсом идут только хорошие поля и климат да партнеры классом повыше спартаковских.
Вот и увидим скоро, деньги для него важнее или амбиции еще имеются...
Незнакомый чемпионат, отсутствие паспорта, другие требования к игре, зарплата вдвое меньше. Плюсом идут только хорошие поля и климат да партнеры классом повыше спартаковских.
Вот и увидим скоро, деньги для него важнее или амбиции еще имеются...