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Капелло: «Не знаю, возможен ли трансфер Кокорина в „Фиорентину“»

сегодня, 14:08

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал возможный переход нападающего «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».

Не знаю, возможен ли трансфер Кокорина в «Фиорентину». Вы знаете Александра, но нужно подождать, какие действия предпримет команда из Флоренции. Не очень понимаю, почему я должен говорить о Кокорине. Мне нравится он как игрок. Если он подпишет контракт с «Фиорентиной», то можно будет поговорить об этом. Готов ли Александр к Серии А? Серия А — разная. Миранчук понимает требования, прибавляет с каждым матчем. Посмотрим, что будет здесь с Кокориным, если он перейдет в «Фиорентину». Нужно подождать.

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Ironigor
Ironigor ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 14:52
Думаю ему вообще уже футбол не нужен, бабло на лавке в Спартаке капает .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:46
Думаю, не пойдет он к фиалкам.
Незнакомый чемпионат, отсутствие паспорта, другие требования к игре, зарплата вдвое меньше. Плюсом идут только хорошие поля и климат да партнеры классом повыше спартаковских.
Вот и увидим скоро, деньги для него важнее или амбиции еще имеются...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:27
Умный человек, умно сказано !!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 14:27
Да еще Александр Кокорин был по-моему самым обожаемым игроком Фабио, во времена, когда он тренировал сборную России....
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:10
Фабио деликатен!Иначе он сказал бы по другому)
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