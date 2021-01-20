Арустамян: «„Фиорентина“ ждет ответа от Кокорина в течение суток»

Футбольный комментатор и инсайдер Нобель Арустамян раскрыл подробности переговоров между «Спартаком» и «Фиорентиной» по трансферу нападающего .

«Спартак» и «Фиорентина» ведут активные переговоры по переходу Кокорина и уже принципиально договорились. Важно: контакт прямой, владельцы «Спартака» в финальной части переговоров сами захотели провести разговор с покупателями.

Сумма трансфера должна составить около 5 миллионов евро. Детали между клубами согласованы, и сейчас вопрос, как поступит Кокорин — решение за ним. По контракту в «Спартаке» Александр получает 3 миллиона евро в год. «Фиорентина» предлагает зарплату около 1,7 миллиона.

Во Флоренции ждут ответа от Кокорина в течение 24 часов. Если его не последует, клуб переключится на Андерсона (принадлежит «Вест Хэму», в аренде в «Порту»).