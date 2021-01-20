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Арустамян: «„Фиорентина“ ждет ответа от Кокорина в течение суток»

сегодня, 13:09

Футбольный комментатор и инсайдер Нобель Арустамян раскрыл подробности переговоров между «Спартаком» и «Фиорентиной» по трансферу нападающего Александра Кокорина.

«Спартак» и «Фиорентина» ведут активные переговоры по переходу Кокорина и уже принципиально договорились. Важно: контакт прямой, владельцы «Спартака» в финальной части переговоров сами захотели провести разговор с покупателями.

Сумма трансфера должна составить около 5 миллионов евро. Детали между клубами согласованы, и сейчас вопрос, как поступит Кокорин — решение за ним. По контракту в «Спартаке» Александр получает 3 миллиона евро в год. «Фиорентина» предлагает зарплату около 1,7 миллиона.

Во Флоренции ждут ответа от Кокорина в течение 24 часов. Если его не последует, клуб переключится на Андерсона (принадлежит «Вест Хэму», в аренде в «Порту»).

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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 15:22
Кокорин давно перестал быть игроком.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:38
Спартаку выгодно продать его хоть за пятёрку, пришел-то бесплатно. Минусуя зряплату, все равно в плюс выйдут.
Другой вопрос, пойдет ли Кокорин на снижение зарплаты вдвое? А с учетом их налогов, потеряет он раза в 3-4.
И там никакого значения не имеет его паспорт, впахивать нужно.
А в Спартаке можно протирать лавочку и получать огромную денежку. Так что сильно сомневаюсь, что он поедет в Италию.
Скорее предположу вариант с переходом в Сочи или Ростов...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 14:31
У Кокорина бабки есть ,поэтому пусть пи ......дует в Италию !
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:16
Уж лучше в Спартаке за 3 млн., чем в Фиорентине за 1,7 млн.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 13:52
Если это не утятина, то Александр, которому в марте стукнет тридцатник, и у которого контракт до лета 2023 года, встал перед в "непростой" дилеммой: съездить потусить в Италию и потерять грубо 3 млн у.е., или воспользоваться известной фразой "а нас и здесь неплохо кормят."
shlomo
shlomo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 13:22
Нобель назвал инсайд, за который ему стыдно....речь об информации о возможном переходе вратаря Гилерме из Локо в Зенит....

".....Я сидел в компании футбольный деятелей, и там сказали, что Гилерме перейдёт в «Зенит», что Семак даже звонил. Это было сказано дико уверено. Я этому человеку доверяю, и я не стал докапываться. В итоге я написал об этом и ошибся. Потом уже я понял, что это ерунда полная. Даже если что-то там было, то не в такой степени, в которой я написал...."
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:22
Фиалки в ожидании.

Без тебя проходят дни.
Что со мною, я не знаю.
Умоляю, позвони!
Позвони мне, заклинаю!

Дотянись издалека!
Пусть над этой звёздной бездной —
Вдруг раздастся гром небесный,
Вдруг раздастся гром небесный —
Телефонного звонка.
…Позвони мне, позвони!
makkie
makkie
сегодня в 13:19
Щас Нобель своими инсайдами нам жирную сделку сорвёт :)))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 13:16
Ну давай, Санек, покажи что футбол для тебя остался не только средством заработка! Хоть с Рибери поиграешь! Буду каждый матч с фиалками смотреть!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 13:14
У него все6гда наготове пара версий и он одну из них запускает до события.
shlomo
shlomo
сегодня в 13:10, ред.
Ну Нобель как всегда в курсах всего...наверное сам присутствовал на переговорах...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:09
Вот и Шнобель тут как тут
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