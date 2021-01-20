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Первый тренер Кокорина: «Думаю, Саша сможет заиграть в „Фиорентине“»

сегодня, 16:35

Валерий Стафёров, первый тренер нападающего «Спартака» Александра Кокорина, прокомментировал возможный переход воспитанника в «Фиорентину».

Я думаю, что он сможет заиграть. Саше очень хочется этого, наверное.

Не могу сказать, подойдет или не подойдет ему итальянский чемпионат. Знаете, сколько тренеров было и в сборной и в клубах — итальянцы, немцы — все положительно о нем отзывались и всем он нравится. Думаю все-таки, что да, смог бы.

Он сколько лет играет, как он начинал играть в 18 лет, был амбициозен и заиграл в первый год сразу. Куда бы он ни попадал — сразу играл. В «Спартаке» не получилось, не знаю, там своеобразная команда вообще.

Я вообще рад, чтобы он в любой команде играл, будь то «Спартак», «Фиорентина» или где-то еще. Человек должен играть, тем более с такими данными.

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Все комментарии
ТТ
ТТ
сегодня в 17:18
Я думаю, что он сможет заиграть. Саше очень хочется.....между тем,шел 2025 год!)
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 17:17
Ну а коль Санёк не сможет
То Стафёров тут поможет
И попилит, подсобит
Добрый дядька Айболит
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 17:06
Валерий Стафёров перед переходом Кокорина в Спартак.

"Я нисколько не сомневаюсь, что Кокорин выиграет конкуренцию у других нападающих «Спартака». Он сделает это за счет таланта, огромнейшего самолюбия и желания".

Ну, ну, тот ещё прогнозист и верующий из секты "Очередного прихода Кокорина".
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:54
Наврное пару месяцев посидит на скамейке,будет выходить на 5-10 минут,на замену! Удачи Саньку!
LOpp
LOpp
сегодня в 16:39
в будней день матч в Италии в 17:00 начинается. Вот это подстава((
не успел трансферы сделать.
drug01
drug01
сегодня в 16:38
Если Саша возьмётся за ум то может успеет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:36
Сегодня день Кокоши!
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