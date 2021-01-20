Первый тренер Кокорина: «Думаю, Саша сможет заиграть в „Фиорентине“»

Валерий Стафёров, первый тренер нападающего «Спартака» Александра Кокорина, прокомментировал возможный переход воспитанника в «Фиорентину».
Я думаю, что он сможет заиграть. Саше очень хочется этого, наверное.
Не могу сказать, подойдет или не подойдет ему итальянский чемпионат. Знаете, сколько тренеров было и в сборной и в клубах — итальянцы, немцы — все положительно о нем отзывались и всем он нравится. Думаю все-таки, что да, смог бы.
Он сколько лет играет, как он начинал играть в 18 лет, был амбициозен и заиграл в первый год сразу. Куда бы он ни попадал — сразу играл. В «Спартаке» не получилось, не знаю, там своеобразная команда вообще.
Я вообще рад, чтобы он в любой команде играл, будь то «Спартак», «Фиорентина» или где-то еще. Человек должен играть, тем более с такими данными.
То Стафёров тут поможет
И попилит, подсобит
Добрый дядька Айболит
То Стафёров тут поможет
И попилит, подсобит
Добрый дядька Айболит
"Я нисколько не сомневаюсь, что Кокорин выиграет конкуренцию у других нападающих «Спартака». Он сделает это за счет таланта, огромнейшего самолюбия и желания".
Ну, ну, тот ещё прогнозист и верующий из секты "Очередного прихода Кокорина".
"Я нисколько не сомневаюсь, что Кокорин выиграет конкуренцию у других нападающих «Спартака». Он сделает это за счет таланта, огромнейшего самолюбия и желания".
Ну, ну, тот ещё прогнозист и верующий из секты "Очередного прихода Кокорина".
не успел трансферы сделать.
не успел трансферы сделать.