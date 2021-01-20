Первый тренер Кокорина: «Думаю, Саша сможет заиграть в „Фиорентине“»

Валерий Стафёров, первый тренер нападающего «Спартака» , прокомментировал возможный переход воспитанника в «Фиорентину».

Я думаю, что он сможет заиграть. Саше очень хочется этого, наверное.

Не могу сказать, подойдет или не подойдет ему итальянский чемпионат. Знаете, сколько тренеров было и в сборной и в клубах — итальянцы, немцы — все положительно о нем отзывались и всем он нравится. Думаю все-таки, что да, смог бы.

Он сколько лет играет, как он начинал играть в 18 лет, был амбициозен и заиграл в первый год сразу. Куда бы он ни попадал — сразу играл. В «Спартаке» не получилось, не знаю, там своеобразная команда вообще.

Я вообще рад, чтобы он в любой команде играл, будь то «Спартак», «Фиорентина» или где-то еще. Человек должен играть, тем более с такими данными.