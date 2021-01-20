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«Глубину проступка он не осознал». Созин – о штрафе Юрану

сегодня, 16:11

Член комитета по этике РФС Андрей Созин высказался о штрафе в размере 250 тысяч рублей, который получил главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран за высказывание о возрасте полузащитника «Спартака» Остона Урунова.

Юрану назначили штраф в 250 тысяч рублей. Решение было практически единогласным, Юран присутствовал, доложил свою позицию, но глубину проступка он не осознал.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 17:12
А Судьи (СУКА) кто?..об этике говорите господа, так нас шпинают во всем мире за подставы и допинги!..лишают, флага, гимна, страны, а вы тут об ЭТИКЕ заикаетесь?
альсато
альсато ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 17:07
В Хабаровск (ссылка)-самый холодный город на земле))))))
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 16:42
Сознаю свою вину.
Меру. Степень. Глубину.
И прошу меня направить
На текущую войну.
Нет войны - я все приму -
Ссылку. Каторгу. Тюрьму.
Но желательно - в июле,
И желательно - в Крыму.
Ironigor
Ironigor ответ BDA8181 (раскрыть)
сегодня в 16:39
Вымогательство в чистом виде !!!
Cat01
Cat01
сегодня в 16:36
Он забыл уже что сказал...
sv_1969
sv_1969 ответ За адекватность (раскрыть)
сегодня в 16:31
Мне это напоминает времена Союза! Вызвали тебя на профсозное собрание и начали песочить!А потом ты должен сказать
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:28
Для Юрана это не деньги.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 16:27
"Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал новость о шести заразившихся коронавирусом футболистах «Ростова».
«Произошедшее в «Ростове – преступление против России и нашего народа..."
По сравнению с Вашим месседжем о ситуации в Ростове, высказывание Юрана о возрасте Урунова детский лепет. Но Вы же восседаете в комитете по этике и все нормально, как с гуся вода. Так что не Вам господин Созин вещать о глубине проступка Юрана и переживать за его осознание. Как всегда личное мнение.
BDA8181
BDA8181
сегодня в 16:18
Комитет то давно уже не осознает ни чего, кроме бабла)) их самих пора уже сажать за грабеж)))
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