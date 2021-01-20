«Глубину проступка он не осознал». Созин – о штрафе Юрану

Член комитета по этике РФС Андрей Созин высказался о штрафе в размере 250 тысяч рублей, который получил главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран за высказывание о возрасте полузащитника «Спартака» Остона Урунова.
Юрану назначили штраф в 250 тысяч рублей. Решение было практически единогласным, Юран присутствовал, доложил свою позицию, но глубину проступка он не осознал.
Меру. Степень. Глубину.
И прошу меня направить
На текущую войну.
Нет войны - я все приму -
Ссылку. Каторгу. Тюрьму.
Но желательно - в июле,
И желательно - в Крыму.
Меру. Степень. Глубину.
И прошу меня направить
На текущую войну.
Нет войны - я все приму -
Ссылку. Каторгу. Тюрьму.
Но желательно - в июле,
И желательно - в Крыму.
https://www.youtube.com/watch?v=B4nCavVBwKk
«Произошедшее в «Ростове – преступление против России и нашего народа..."
По сравнению с Вашим месседжем о ситуации в Ростове, высказывание Юрана о возрасте Урунова детский лепет. Но Вы же восседаете в комитете по этике и все нормально, как с гуся вода. Так что не Вам господин Созин вещать о глубине проступка Юрана и переживать за его осознание. Как всегда личное мнение.
«Произошедшее в «Ростове – преступление против России и нашего народа..."
По сравнению с Вашим месседжем о ситуации в Ростове, высказывание Юрана о возрасте Урунова детский лепет. Но Вы же восседаете в комитете по этике и все нормально, как с гуся вода. Так что не Вам господин Созин вещать о глубине проступка Юрана и переживать за его осознание. Как всегда личное мнение.