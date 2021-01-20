«Фиорентина» заплатит за трансфер Кокорина 4,5 млн евро

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин близок к переходу в «Фиорентину».
Как сообщается, итальянский клуб заплатит за трансфер форварда 4,5 млн евро. Сейчас «фиалки» работают над согласованием трёхлетнего контракта с Кокориным.
Напомним, что «Спартак» подтвердил переговоры с «Фиорентиной» по трансферу футболиста.
Продали уголовника за 4.5 лям
Продали уголовника за 4.5 лям
( потом будет КоКо - сицилийский )
( потом будет КоКо - сицилийский )
1. После вспышки коронавируса русские стали в Италии не только своими, но и модными.
2. Кокорин как судебник понравился итальянской мафии.
1. После вспышки коронавируса русские стали в Италии не только своими, но и модными.
2. Кокорин как судебник понравился итальянской мафии.
Флоренция или Сиена?... трудно сказать, кто был большими врагами, чем эти два удивительных и неповторимых города...
Флоренция или Сиена?... трудно сказать, кто был большими врагами, чем эти два удивительных и неповторимых города...
Они ж даже расходы не отбили !
Или это уже все равно ?
Они ж даже расходы не отбили !
Или это уже все равно ?
Всë ясно. Тоска заела потасканого по клубам Александра...
Всë ясно. Тоска заела потасканого по клубам Александра...