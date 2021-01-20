«Фиорентина» заплатит за трансфер Кокорина 4,5 млн евро

1611155898

сегодня, 18:18

Нападающий «Спартака» близок к переходу в «Фиорентину».

Как сообщается, итальянский клуб заплатит за трансфер форварда 4,5 млн евро. Сейчас «фиалки» работают над согласованием трёхлетнего контракта с Кокориным.

Напомним, что «Спартак» подтвердил переговоры с «Фиорентиной» по трансферу футболиста.