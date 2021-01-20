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«Фиорентина» заплатит за трансфер Кокорина 4,5 млн евро

сегодня, 18:18

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин близок к переходу в «Фиорентину».

Как сообщается, итальянский клуб заплатит за трансфер форварда 4,5 млн евро. Сейчас «фиалки» работают над согласованием трёхлетнего контракта с Кокориным.

Напомним, что «Спартак» подтвердил переговоры с «Фиорентиной» по трансферу футболиста.

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Все комментарии
протон1
протон1
сегодня в 22:27
полировщик хороший будет
vlasovca
vlasovca
сегодня в 21:50
''Фиалки'' выкинули деньги на ветер.
Владимир 77
Владимир 77 ответ minai (раскрыть)
сегодня в 21:43
Будет самому Рибери бутсы начищать
gwynb1eidd
gwynb1eidd
сегодня в 21:38
Ну с учётом до скольки в Италии играют, то Фиалки берут молодого перспективного нападающего ))))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 21:20
Класс, федун заплатил 14,5 продаст за 4,5, 10 мультиков для федуна не деньги тем более, что россиян можно продолжать нагибать.
minai
minai
сегодня в 21:20
Совершенно непонятно накой хрен он им сдался.
Анд-м
Анд-м
сегодня в 21:16
Вообще по..🤬.й на него. Один х🤬 играть не будет.
ФанГалактикоса
ФанГалактикоса
сегодня в 21:12
Норм
Продали уголовника за 4.5 лям
Зеняфил
Зеняфил
сегодня в 21:01
Пустое
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 21:00
Ждём КОКО в ITALY.) Как говорится будем брать ITALY. )
ошалевший
ошалевший ответ nikoladolgov (раскрыть)
сегодня в 20:40
какие расходы? ты наверно математик,просвети
dzvinka
dzvinka
сегодня в 20:39
Фиорентина готовится к серии Б... а такая команда была интересная.. еще недавно.
pomor45
pomor45
сегодня в 20:15
Кокоше надо ещё и итальянской тюрьмы отведать.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:05
Многовато для лавочника.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 19:58
да пусть поиграет
( потом будет КоКо - сицилийский )
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
сегодня в 19:38
Первые две причины почему итальянцы плачут по Кокорину.

1. После вспышки коронавируса русские стали в Италии не только своими, но и модными.

2. Кокорин как судебник понравился итальянской мафии.
Futurista
Futurista
сегодня в 19:37
Флорентийцы вряд ли с тобой согласятся...в Тоскане есть еще и Сиена...
Флоренция или Сиена?... трудно сказать, кто был большими врагами, чем эти два удивительных и неповторимых города...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 19:35
Фиорентина готовится к вылету , с деньгами напряг , зачем им выкупать его у Спартака, они его хотели взять в аренду и если если если, то может быть... с большим вопросом. Так ещё дело в том что он сам не хочет уже играть в футбол, он играет в свой кайф .
Крикун
Крикун
сегодня в 19:32
спартак этими 4,5 лямами хочет отбить то, что уже уплачено Кокохе.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 19:12
Похоже у Федуна моск совсем расклеился с Зарембой ....
Они ж даже расходы не отбили !
Или это уже все равно ?
FruttyPups
FruttyPups ответ Павел Якунин (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 19:03
Спасибо, исправили.
Некакойшенко
Некакойшенко ответ Dr. Vaseline (раскрыть)
сегодня в 19:01
Ты про подъёмные и зарплату Малкомов и Венделов раскажи.Народ мягко говоря на попу от удивления сядет. Кто то недавно для своих собачек чартер в небо заказывал.
75sx9m3eb29s
75sx9m3eb29s
сегодня в 18:59
"В связи с тем, что "Фиорентина" базируется в городе Флоренция, который в свою очередь расположен в области Тоскана, то у клуба есть сразу два географических прозвища: "флорентийцы" и "тосканцы""

Всë ясно. Тоска заела потасканого по клубам Александра...
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 18:55
Удачи в Италии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 18:53
Первая удачная сделка Федуна за всё время правления в Спартаке!
d_fincher
d_fincher
сегодня в 18:52
будто Гинер на месяц стал главой селекции Спартака
Сп62
Сп62
сегодня в 18:50
Если всё склеется, я, как атеист, три раза перекрещусь.
particular
particular
сегодня в 18:43
Не понять италиков, ведь Коко - это совсем не Батистута...
Dersu Usala
Dersu Usala
сегодня в 18:40
Это мечты Заремы.
Dr. Vaseline
Dr. Vaseline ответ Некакойшенко (раскрыть)
сегодня в 18:34
Просто так - это сколько в подъёмных и зарплате?
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