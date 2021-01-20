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«Ахмат» подписал нападающего

сегодня, 00:41

Форвард «Ружомберока» Ладислав Алмаси продолжит карьеру в России.

Сообщается, что 21-летний словак подписал контракт с «Ахматом». Детали сделки не уточняются. Недавно грозненцы подписали румынского форварда Габриэля Янку.

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beefs
beefs
сегодня в 02:10
Трансферное окно в действии...
ТТ
ТТ
сегодня в 00:53, ред.
14 игр, 6 голов и 3 ассиста
Рост: 1,96 , центральный нап.
Игрок сборной Словакии U21, 21 год!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:47
Кто такой почему не знаю?!
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