«Ахмат» подписал нападающего

Форвард «Ружомберока» Ладислав Алмаси продолжит карьеру в России.
Сообщается, что 21-летний словак подписал контракт с «Ахматом». Детали сделки не уточняются. Недавно грозненцы подписали румынского форварда Габриэля Янку.
Форвард «Ружомберока» Ладислав Алмаси продолжит карьеру в России.
Сообщается, что 21-летний словак подписал контракт с «Ахматом». Детали сделки не уточняются. Недавно грозненцы подписали румынского форварда Габриэля Янку.
Рост: 1,96 , центральный нап.
Игрок сборной Словакии U21, 21 год!
Рост: 1,96 , центральный нап.
Игрок сборной Словакии U21, 21 год!