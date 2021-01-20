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Каррера: «У Кокорина есть все качества, чтобы заиграть в Италии»

сегодня, 17:57

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о возможном переходе нападающего московского клуба Александра Кокорина в «Фиорентину».

Я думаю, что у Кокорина есть все качества для того, чтобы он заиграл в Италии. Кокорин физически и технические хорошо оснащён. Поэтому можно быть уверенным, что он мог бы хорошо проявить себя в чемпионате Италии.

Подойдет ли он «Фиорентине» и сможет ли проявить себя в итальянском чемпионате? Он мне нравится как игрок, он обязательно должен там преуспеть.

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Все комментарии
МапС
МапС
сегодня в 19:59, ред.
Кокошу так захвалили, что аж знаки качества ставить некуда!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:10
Что же мешало ему заиграть в народной?
Dersu Usala
Dersu Usala
сегодня в 18:09
У него были все качества, чтобы заиграть в спартаке. Про Фиорентину такая же сказка, как и про переход Чалова в Ювентус.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:03
Второй Шомуродов!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:01
Не стал бы так утверждать
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