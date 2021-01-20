Каррера: «У Кокорина есть все качества, чтобы заиграть в Италии»

Бывший главный тренер «Спартака» поделился мнением о возможном переходе нападающего московского клуба в «Фиорентину».

Я думаю, что у Кокорина есть все качества для того, чтобы он заиграл в Италии. Кокорин физически и технические хорошо оснащён. Поэтому можно быть уверенным, что он мог бы хорошо проявить себя в чемпионате Италии.

Подойдет ли он «Фиорентине» и сможет ли проявить себя в итальянском чемпионате? Он мне нравится как игрок, он обязательно должен там преуспеть.