Каррера: «У Кокорина есть все качества, чтобы заиграть в Италии»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о возможном переходе нападающего московского клуба Александра Кокорина в «Фиорентину».
Я думаю, что у Кокорина есть все качества для того, чтобы он заиграл в Италии. Кокорин физически и технические хорошо оснащён. Поэтому можно быть уверенным, что он мог бы хорошо проявить себя в чемпионате Италии.
Подойдет ли он «Фиорентине» и сможет ли проявить себя в итальянском чемпионате? Он мне нравится как игрок, он обязательно должен там преуспеть.
https://youtu.be/-d4yu36M-LU