"Кокорин согласен на переход в "Фиорентину".

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сегодня, 15:18

Нападающий «Спартака» заинтересован в переходе в «Фиорентину».

Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией.

«Идёт переговорный процесс. В его успешном исходе есть заинтересованность всех трёх сторон», — сообщает источник.

Отмечается, что «Спартак» ждёт официального предложения.