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Кокорин согласен на переход в «Фиорентину»

сегодня, 15:18

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин заинтересован в переходе в «Фиорентину».

Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией.

«Идёт переговорный процесс. В его успешном исходе есть заинтересованность всех трёх сторон», — сообщает источник.

Отмечается, что «Спартак» ждёт официального предложения.

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Все комментарии
nactux
nactux ответ Dirty_Harry (раскрыть)
сегодня в 17:22
Он обещал не играть за спартак и не играет!!! Красава!!!
А за фиалок он не обещал не играть...
nactux
nactux ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
сегодня в 17:21
Что он наварит то ?!?
продает дешевле чем з\п Санька...
Stalker-ato
Stalker-ato ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 17:07
В том плане уважаемый,что кокорин едет не в футбол играть.Он не стрельцов,который может вернуться,и не друг мамаев даже, он просто игрушка которая за деньги готова на всё,нет ему место в футболе больше.
я не понимаю чем лёня думал,когда его взяли в Спартак в пику дзюбе.....ну так себе вариант,ну глупо.
А не понял,я дальнобоям работаю в Литве,на каденции,просто был во Флоренции город очень дорогой, кокорину там понравиться деньги тратить.
David Young
David Young ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 17:00
Но вряд ли такие личности интересны Александру Кокорину, разве что только чуть-чуть.
makkie
makkie
сегодня в 16:59
Для Фиорентины оптимальный вариант не покупка, а аренда.
Сегодняшний Кокорин - это кот в мешке, который и в России то играет через пень-колоду, что уж говорить о Европе?
Миранчук вон в СериАле до сих пор в себя не пришёл, а тут Кокорин после долгого перерыва и с хулиганским характером.

Но если Спартак продаст Сашу за 5 млн - это будет успехом!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 16:55
Неужели фиалки позволят кинуть себя на бабки?
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 16:55, ред.
И Мамаева на сдачу
Futurista
Futurista
сегодня в 16:49, ред.
Ну раз согласен...5 млн.€ трансфер и 1.7 млн.€ в год Кокоше...бонусом красивые места, где рождались, жили и творили Данте, Брунеллески, да Винчи, Микеланджело, Галилей...
Ironigor
Ironigor ответ Stalker-ato (раскрыть)
сегодня в 16:42
Я вообще не понимаю ты о чём???
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:38
Тут уж любой поймёт выгоду...

Флоренция → Монте Карло 308 км
Москва → Монте Карло 2518 км
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Рыжая Борода (раскрыть)
сегодня в 16:36
А зачем вы тогда шумиху подымали, что Кокорин не хочет играть за Спартак?
Если это было бы правдой и никто не сомневался бы, что Спартак по любому наварит на Кокорине, то все с пониманием отзывались бы об этом, а не ругали Кокорина.
Вот будет хохма если всё сорвётся.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 16:32
"Кокорин согласен на переход в "Фиорентину".
санек002
санек002 ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 16:23
это ведь не стульями в россии кидаться!
A.S.A
A.S.A
сегодня в 16:19
Если это не "утка", то Кокорин сам должен бежать в Фиорентину...если конечно хочет поиграть в топ чемпионате, другой возможности скорее всего не предвидится
Stalker-ato
Stalker-ato ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 16:15
Ну и как он во Флоренции обживётся,был я во Флоренции,ну как стоял суточный и съездил в город сам,город дорогой,ну Кокорину это не проблема ему там понравиться.....
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 16:11
Зачем он "фиалкам"? Странный трансфер, он в Спартаке то не играет, брать "кота в мешке" очень опрометчиво.
cyz3wfz84vht
cyz3wfz84vht
сегодня в 16:11
Кто выдумывает эти "новости" ?
Крикун
Крикун
сегодня в 16:09
Кокоха нужен спартаку и никуда не уйдёт!
Добряк
Добряк
сегодня в 16:06
Армяшки много не дадут за него...
Константин Белых
Константин Белых ответ Рыжая Борода (раскрыть)
сегодня в 16:05
А подъемные ?
Рыжая Борода
Рыжая Борода
сегодня в 16:04
Когда подписали бесплатно Кокорина, то никто не сомневался, что зимой на нем наварят
Константин Белых
Константин Белых ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 16:00
И стулом в Траттории охерачили.
Caniggia
Caniggia ответ Константин Белых (раскрыть)
сегодня в 15:59
А лучше, чтобы подвесили за яйца.
Константин Белых
Константин Белых ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 15:58
Алилуйя! Я никогда не думал что так все радоваться будут что он свалит. Икона футбольной России и любимчик Мутко млять! В Италии за такую игру его просто яйцами закидают.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 15:56
Бедный, несчастный Кокоша. Там ведь в проклятой Италии и работать будут заставлять поди!
David Young
David Young ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 15:55
.
swed27
swed27
сегодня в 15:53
Замордуют его там
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:53
Как теперь "три кита" "Серии А" будут делить прессу, восхищения, овации и популярность....
Роналду, Кокорин, Ибрагимович...???
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 15:48
Господи ! Свершилось ! ))
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 15:47
Хоть бы все срослось! Пусть катится ко всем чертям и верните Промеса. Будет нападение-огонь!
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