"Кокорин согласен на переход в "Фиорентину".

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин заинтересован в переходе в «Фиорентину».
Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией.
«Идёт переговорный процесс. В его успешном исходе есть заинтересованность всех трёх сторон», — сообщает источник.
Отмечается, что «Спартак» ждёт официального предложения.
По информации "Матч ТВ", "Фиорентина" действительно заинтересована в нападающем "Спартака" Александре Кокорине, но не уверена в необходимости полноценного трансфера. Клуб настроен взять российского футболиста в аренду с обязательным правом выкупа за определенное количество матчей и голов.
"Фиорентина" хочет посмотреть на Кокорина в деле, как он будет работать и прогрессировать в новых условиях, чтобы понять, готов ли футболист к Серии А и стоит ли на него тратиться. "Спартак" такой вариант не устраивает — клуб хочет продать игрока и получить деньги уже сейчас, об этом сейчас и идут переговоры.
По информации "Матч ТВ", "Фиорентина" действительно заинтересована в нападающем "Спартака" Александре Кокорине, но не уверена в необходимости полноценного трансфера. Клуб настроен взять российского футболиста в аренду с обязательным правом выкупа за определенное количество матчей и голов.
"Фиорентина" хочет посмотреть на Кокорина в деле, как он будет работать и прогрессировать в новых условиях, чтобы понять, готов ли футболист к Серии А и стоит ли на него тратиться. "Спартак" такой вариант не устраивает — клуб хочет продать игрока и получить деньги уже сейчас, об этом сейчас и идут переговоры.
Поэтому им нужно хорошо подумать, так же как и Кокорину.
Любопытно наблюдать за развитием событий. И мое мнение - переход не состоится. Или будет аренда вместо продажи...
Поэтому им нужно хорошо подумать, так же как и Кокорину.
Любопытно наблюдать за развитием событий. И мое мнение - переход не состоится. Или будет аренда вместо продажи...