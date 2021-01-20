Кокорин ближе к Серии А. В деле Липпи и дворцовые интриги «Фиорентины»

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сегодня, 12:53

Рекламная кампания, или футболист созрел для вызова?

Сыновья великих тренеров продают контракт

В «Рому» Кокорин мог попасть через Пьерфилиппо Капелло, у которого есть связи в Риме, ведь его отец Фабио играл за «волков» и делал их чемпионами как тренер. Но тот трансфер не состоялся, Фонсека посчитал, что хватит Мхитаряна. Результаты армянского хавбека красноречивы – 8 голов и 8 ассистов в Серии А.

И Джеко, хотя ему скоро исполнится 35 лет, согласился на контракт с «Ромой» до 2022 года, поэтому Кокорин в атаке «волков» не был нужен. Если бы Александр решился летом на переезд в столицу Италии – сидел бы сейчас на лавке рядом с Борхой Майоралем. Играли бы вместе в Лиге Европы, где Фонсека давал передышку основным игрокам.

Сын Капелло не исполнил мечту Кокорина за процент от сделки, а теперь в деле другой наследник легенды – Давиде Липпи. Не подумайте, что речь о 25-летних оболтусах. Фабио и Марчелло много лет, их сыновья – взрослые дяди. Давид Липпи ведет дела Джорджо Кьеллини, Политано, которого прошлым летом перевел из «Интера» в «Наполи» за 19 млн евро, а до этого отправил в миланский клуб за 21.1 млн.

У агента есть связи в «Роме», а самое главное для нашей истории – дружит со спортивным директором «Фиорентины» Даниэле Праде. Блат объединяет и южан, и северян. В России тоже принято раздавать друзьям и давним знакомым лучшие куски пирога на самых разных уровнях. Понятно, что если «Фиорентина» присматривалась раньше и присматривается сейчас к Кокорину, то причина на поверхности.

Человек, что одобряет трансферы клуба, лично знаком с агентом, что рекламирует Александра для Серии А. Вот так и попадет Кокорин во дворцы Флоренции.

«Фиалкам» настолько плохо, что нужен Кокорин

Многие скептически реагируют на информацию о Шомуродове в «Ювентусе» в качестве глубокого резервиста Мораты. И не понимают, зачем «Фиорентине» в аренду зимой опытный Кокорин. Но учтите, что клубы Серии А серьезно пострадали в финансовом плане.

Почему Перес и Роналду встречаются в Турине? Зачем старику Флорентино рисковать здоровьем во время пандемии? Все просто — Аньелли может избавиться от Криштиану из-за дикой зарплаты, а «Реал», где не заладилось у Азара, задумался о возвращении португальца, поскольку это и деньги, и приманка для Мбаппе, француз мечтает поиграть с кумиром.

У «Фиорентины» тоже есть легенда. Рибери – лучший по оценкам вместе с Николой Миленковичем. Вот только Франк не может играть за всех. Пранделли преподал урок Пирло – «фиалки» грохнули «Ювентус» на выезде со счетом 0:3. А дальше была ничья с «Болоньей», поражение от «Лацио» 2:1, победа над «Кальяри».

Но после обидного вылета от «Интера» — Лукаку забил в Кубке Италии на 119-й минуте, случился погром в Неаполе. Гаттузо выиграл 6:0. Атакующая группа Пранделли создала в матче 11 подходов с ударами, но лишь 2 раза попали в створ чужих ворот. Счет показывает, какие большие проблемы у «фиалок». Они в шести очках от зоны вылета.

Если не начать побеждать, то легко заменить «Торино» или «Парму» на 18-м или 19-м местах. Впрочем, «Фиорентина» должна грохнуть аутсайдера «Кротоне» на выходных, могут обыграть «Торино». Но календарь поможет выкарабкаться в середину таблицы, а потребность в опытных людях, что реализуют моменты, не исчезнет.

Уход талантливого Кьезы ударил – Федерико до сих пор лидер по средним оценкам за матч, хотя сыграл всего 3 раза до трансфера в «Ювентус». Игрок такого формата – второй форвард, а не центральный, точно пригодится. Ни Куаме, ни Влахович, ни Кальехон не создали идеальный дуэт с Рибери при схеме «3-5-2», которую Пранделли использует чаще всего.

И трансфер Куаме – его недавно сватали в «Локомотив», может принести деньги на аренду Кокорина. Или даже на полноценный трансфер, если в «Фиорентине» рисковые ребята.

Для игрока Серия А интереснее, чем Сочи или Москва

Есть три варианта, которые идут перед трансфером в Серию А. Первый экзотичный – в «Зените» захотят показать власть, поэтому Кокорин вернется в Санкт-Петербург. Но это странный ход, игрок сам выбрал «Спартак». Это как вернуть Дзюбу в Москву. Второй – представители Кокорина подняли шум ради летнего предложения, а пока Александр посидит в теплом геймерском кресле в столице.

Играть за «Спартак», где есть Соболев, Понсе и Ларссон, часто не нужно. И в «Сочи» всегда успеет вернуться – третий верный вариант. На случай, если Кокорину захочется побегать, его всегда ждут на юге – Федотов и представители новообразованного клуба не спорят. Вот только «Спартаку» невыгодно отдать нападающего в руки Владимира Валентиновича.

Если Кокорин соберется, как было после выхода из тюрьмы, выдаст вместе с Нобоа парочку сильных матчей. Но как бы место «Спартака» в еврокубках не получил «Сочи». Глупо получится, увидим двойной просчет. Мало шансов, что Кокорин мощно заиграет в столице, держать его на зарплате до лета странно, раз резервист. Лучше найти молодого форварда в академии и дать время на поле.

А Кокорину пора бы найти мотивацию. И раз у «Фиорентины» не идут дела – близка к зоне вылета, то Александр может удачно зайти. Потребность в голах налицо. Есть личные связи, которые помогут устроить аренду. Вряд ли «Спартак» раскрутит «фиалок» на полноценный трансфер посреди зимы. А вот Папу Гомес будет безумцем, если пойдет сейчас в «Фиорентину».

Впрочем, не стоит забывать о Фелипе Андерсоне из «Вест Хэма», который не заиграл в аренде в «Порту» — всего 2 выхода на замену. У бразильца есть опыт выступлений в Серии А. Впрочем, личный контракт у 27-летнего парня жирнее, чем у Кокорина. Фактор денег учитываем, Александра точно надо соглашаться на меньшую зарплату ради Серии А. Хотя у Рибери во Флоренции оклад 4 млн евро за сезон, Кокорину больше 1.5 вряд ли выдадут, двое меньше, чем в «Спартаке».

Видим тест на приоритеты. Если Александр накануне 30-летия согласится на «Фиорентину» — значит, интересно найти вызов, который не обнаружил в команде Тедеско. А если останется в Москве или снова уедет в аренду в Сочи – выбрал деньги и комфортную жизнь в лиге, где форварду, который никогда не был стабильным, выдали контракт до 2023 года с зарплатой в 3 млн евро в год.

И поскольку Александр прошлым летом был свободным агентом, то и о 2.5 млн евро подъемных говорили. Перчатка, что так и не долетела до «Зенита», обошлась дорого. И поскольку даже при переходе на схему с четверкой защитников Кокорин не становится ближе к основе «Спартака» — логично расстаться. Скорее всего, самый верный вариант – «Сочи».

Но «Фиорентина» может решиться на сделку, ведь у Рибери, Бонавентуры и Кальехона суммарно 0 голов в Серии А. Это на два меньше, чем Кокорин забил за 365 минут на поле в РПЛ , хотя на него повлияли травмы и отсутствие подходящей роли в схемах «Спартака». В «Фиорентине» все как раз настолько плохо, чтобы считать Кокорина подходящим вариантом для усиления.

Сам Александр ничего не теряет, кроме денег. Задачи в «Фиорентине» примерно те же, что у Смолова были в «Сельте». Есть риск смены тренера, но это тоже не страшно для форварда, если его приведет спортивный директор. «Фиалки» — неплохой вариант, в меру кризисный, в меру играющий. Команда, что может разгромить «Ювентус» в гостях и не дать «Интеру» выиграть в основное время – сильная, но нестабильная.

Прямо как Кокорин. Никто из приличных экспертов никогда не ставил под сомнение наличие у него таланта в юности или навыков в зрелом возрасте. Но пора Александру отпахать хотя бы полгода. Не так уж сложно, зато интересно. И ему самому, и зрителям.