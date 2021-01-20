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«Фиорентина» по-прежнему заинтересована в трансфере Кокорина

сегодня, 08:17

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин может перебраться в чемпионат Италии.

По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, на трансфер 29-летнего форварда нацелена «Фиорентина».

Также флорентийский клуб рассматривает вариант с подписанием Фелипе Андерсона из «Вест Хэма».

Осенью сообщалось, что «Фио» предлагала за Кокорина 7 млн евро.

Недавно появлялась информация, что к Кокорину проявляют интерес клубы из MLS.

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Maksim Perepyolkin
Maksim Perepyolkin
сегодня в 10:20
Фиалки, даже не вздумайте, пусть едет в MLS
beefs
beefs ответ Али Самаркандский (раскрыть)
сегодня в 10:08
кому он там нужен даже на скамейке..
makkie
makkie
сегодня в 10:06
Уж если Кокорин не уехал в Европу до 30 лет, то сейчас для него это не в приоритете.

А так, 7 млн за сегодняшнего Кокорина - это выгодно для Спартака. Даже затраты сумеем отбить)
Крикун
Крикун
сегодня в 09:59
Источник : блог итальянского журналиста или агента.
У Кокохи кто агент? Отчим?
Очень талантливо на самом деле ведёт карьеру пасынка.
Через проплаченные вбросы за рубежом и в России создаёт нужный ажиотаж, и Саня вот уже 10 лет не получает контрактов ниже 3 лямов евро в год.
Брулин
Брулин
сегодня в 09:53
Мы бандито, гангстерито, мы кастето — пистолето, о-йес,
Мы стрелянто, убиванто, украданто то и это, о-йес,
Мы откато, покупанто, евро поделянто, о-йес
Мы на лавку усажанто, и в сочанто продаванто, о-йес
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vlasovca
vlasovca
сегодня в 09:48
Кокорин в России не кому не нужен,а еще пишут об Италии.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:38
Опять ктото хочет бабло отмыть!
санек002
санек002
сегодня в 09:21
и на фиг этот балласт?
particular
particular
сегодня в 09:10, ред.
Спихнуть фиалкам Сашку,
Как чернилам промакашку,
Подложить купцам кака@ку,
Но избавить Открывашку...
sihafazatron
sihafazatron ответ Али Самаркандский (раскрыть)
сегодня в 09:10
Здесь у него есть козырь в рукаве (паспорт рф), а в Европе ему крыть нечем)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 09:02
И по прежнему это звез.Деж и по-прежнему он никому не нужен !!!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:01
Уже не смешно (
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 08:53
Кокорину надо уезжать из России
Caniggia
Caniggia
сегодня в 08:46
Что-то не верится, но если это так, то Федуну несказанно повезло, ведь есть такой шанс слить этот унылый балласт и ещё получить за него деньги. А лодыря Кокошу может хоть там уму разуму научат, хотя вряд ли.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:46
Удивительно, кто то хочет еще приобрести себе головную боль??? Саша явно не тянет на спасителя. Он и раньше то стабильностью не отличался, а сейчас и подано. Два года простоя мастерства не прибавили, а скорее наоборот. Да и с травмами какая то темная история у него. Так что если у кого то деньги ляжку жгут, то ради бога пусть покупают , Федун только спасибо скажет.
ВСем здоровья.
zooveterinar
zooveterinar ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 08:28
Как сбавлять!!!??? Марка клуба,фишка!!!
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 08:27
Пусть покупают, может в италии заставят играть, или научат!!! Хотя врядли согласится, там надо вкалывать, а здесь шлангом прикинулся,еще и поболя заплатят!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:26
И Федун еще думает? Да со своей доплатой надо сбавлять...
Ravshan878
Ravshan878 ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 08:25
Надо совершенно верно.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 08:25
Новости о востребованности нашего вечно раскрывающегося футбольного таланта в зарубежных чемпионатах (да и нашем порой тоже) вызывает искреннее недоумение и скорее указывает на то, что агент Александра не зря ест свой хлеб и его попытки сделать из лежалого (или, если угодно сидевшего) товара что-то презентабельное заслуживают искреннее уважение.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:18
Вполне можно попробовать.
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