«Фиорентина» по-прежнему заинтересована в трансфере Кокорина

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин может перебраться в чемпионат Италии.
По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, на трансфер 29-летнего форварда нацелена «Фиорентина».
Также флорентийский клуб рассматривает вариант с подписанием Фелипе Андерсона из «Вест Хэма».
Осенью сообщалось, что «Фио» предлагала за Кокорина 7 млн евро.
Недавно появлялась информация, что к Кокорину проявляют интерес клубы из MLS.
А так, 7 млн за сегодняшнего Кокорина - это выгодно для Спартака. Даже затраты сумеем отбить)
А так, 7 млн за сегодняшнего Кокорина - это выгодно для Спартака. Даже затраты сумеем отбить)
У Кокохи кто агент? Отчим?
Очень талантливо на самом деле ведёт карьеру пасынка.
Через проплаченные вбросы за рубежом и в России создаёт нужный ажиотаж, и Саня вот уже 10 лет не получает контрактов ниже 3 лямов евро в год.
У Кокохи кто агент? Отчим?
Очень талантливо на самом деле ведёт карьеру пасынка.
Через проплаченные вбросы за рубежом и в России создаёт нужный ажиотаж, и Саня вот уже 10 лет не получает контрактов ниже 3 лямов евро в год.
Мы стрелянто, убиванто, украданто то и это, о-йес,
Мы откато, покупанто, евро поделянто, о-йес
Мы на лавку усажанто, и в сочанто продаванто, о-йес
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Мы стрелянто, убиванто, украданто то и это, о-йес,
Мы откато, покупанто, евро поделянто, о-йес
Мы на лавку усажанто, и в сочанто продаванто, о-йес
Ответить Пожаловаться
Как чернилам промакашку,
Подложить купцам кака@ку,
Но избавить Открывашку...
Как чернилам промакашку,
Подложить купцам кака@ку,
Но избавить Открывашку...
ВСем здоровья.
ВСем здоровья.