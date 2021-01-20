«Фиорентина» по-прежнему заинтересована в трансфере Кокорина

1611119859

сегодня, 08:17

Нападающий «Спартака» может перебраться в чемпионат Италии.

По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, на трансфер 29-летнего форварда нацелена «Фиорентина».

Также флорентийский клуб рассматривает вариант с подписанием Фелипе Андерсона из «Вест Хэма».

Осенью сообщалось, что «Фио» предлагала за Кокорина 7 млн евро.