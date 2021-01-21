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Массажист Кокорина: «Саша был в нормальной форме, вес не набрал»

сегодня, 16:22

Сергей Колесников, массажист нападающего «Спартака» Александра Кокорина, рассказал о физических кондициях футболиста.

Ранее стало известно, что форвард близок к переходу в «Фиорентину».

Как могу оценить физические кондиции Кокорина? Я же его не видел давно, в последний раз — перед тем, как он улетал в Дубай. Тогда он был в порядке, а как уж он там тренировался — я не знаю.

Видел его после отпуска, Саша был в нормальной форме, вес не набрал. Пройдет ли он медосмотр перед переходом в «Фиорентину»? Откуда ж я знаю [смеется]. Наверное, должен пройти.

Думаю, я с ним в Италию не поеду — там же эта пандемия, а у меня возраст. Во-вторых, хочу уже побыть дома. В-третьих, даже не знаю, какие должны быть причины для того, чтобы я поехал с Сашкой. Это же Италия, не Россия, для меня это стало бы очень трудным испытанием.

Думаю, Саша еще и сам не знает, где он будет и как. Пусть сначала слетает, пройдет медосмотр. И самое главное — пусть начнет играть!

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Все комментарии
Dersu Usala
Dersu Usala
сегодня в 17:39
Неужели спартак-2 стал Фиорентиной?
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ старина (раскрыть)
сегодня в 17:20
Спасибо, старина, прям, простите, но ржал в голос!)))))))
старина
старина
сегодня в 17:05
Я всегда считал главным злом футбола в России и в Спартаке в частности футбольных агентов......Пока не появился массажист Кокорина
makkie
makkie
сегодня в 17:05
Уедет Кокорин, заберёт с собой и Колесникова.
Хоть от Спартака отстанет, а то один негатив от него в интервью шёл - то уволили, то запрещали массировать Кокору, то общаться, то ходить на стадион...
particular
particular
сегодня в 17:00
Коко, почти всегда, в нормальной форме, только играть и напрягаться не хочет...
А положительный эпикриз италиков поставит под сомнение все его хвори в России в последнее время...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:57
Это серый кардинал
ermak6848
ermak6848
сегодня в 16:55
В деле те в игре видно будет на что способен Александр
David Young
David Young
сегодня в 16:51
"Думаю, я с ним в Италию не поеду — там же эта пандемия..." - она во всём мире сейчас, поэтому и называется так. Кроме, может быть, совсем маленьких стран, но по сути эта проблема есть уже во всём мире.

"И самое главное — пусть начнет играть!" - нужно ещё играть хотя бы неплохо, просто играть - этого будет недостаточно в случае его перехода в Фиорентину.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 16:45
Психотерапевт Кокорина" Саша в норме. Нюхает фиалки"
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:44, ред.
Фиорентина ждет не дождется инвалида
jobss
jobss ответ За адекватность (раскрыть)
сегодня в 16:35
.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 16:34
"Саша был в нормальной форме". Ну если что...
Zola
Zola
сегодня в 16:30
Почему в прошедшем времени?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:25
Жизнь покажет какая у него форма.
youtomee
youtomee
сегодня в 16:25
если провести исследование, то Массажист Кокорина определенно в топе упоминаний в футбольной прессе
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 16:23
И снова массажист.
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