Массажист Кокорина: «Саша был в нормальной форме, вес не набрал»

Сергей Колесников, массажист нападающего «Спартака» , рассказал о физических кондициях футболиста.

Ранее стало известно, что форвард близок к переходу в «Фиорентину».

Как могу оценить физические кондиции Кокорина? Я же его не видел давно, в последний раз — перед тем, как он улетал в Дубай. Тогда он был в порядке, а как уж он там тренировался — я не знаю.

Видел его после отпуска, Саша был в нормальной форме, вес не набрал. Пройдет ли он медосмотр перед переходом в «Фиорентину»? Откуда ж я знаю [смеется]. Наверное, должен пройти.

Думаю, я с ним в Италию не поеду — там же эта пандемия, а у меня возраст. Во-вторых, хочу уже побыть дома. В-третьих, даже не знаю, какие должны быть причины для того, чтобы я поехал с Сашкой. Это же Италия, не Россия, для меня это стало бы очень трудным испытанием.

Думаю, Саша еще и сам не знает, где он будет и как. Пусть сначала слетает, пройдет медосмотр. И самое главное — пусть начнет играть!