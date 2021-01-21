Массажист Кокорина: «Саша был в нормальной форме, вес не набрал»

Сергей Колесников, массажист нападающего «Спартака» Александра Кокорина, рассказал о физических кондициях футболиста.
Ранее стало известно, что форвард близок к переходу в «Фиорентину».
Как могу оценить физические кондиции Кокорина? Я же его не видел давно, в последний раз — перед тем, как он улетал в Дубай. Тогда он был в порядке, а как уж он там тренировался — я не знаю.
Видел его после отпуска, Саша был в нормальной форме, вес не набрал. Пройдет ли он медосмотр перед переходом в «Фиорентину»? Откуда ж я знаю [смеется]. Наверное, должен пройти.
Думаю, я с ним в Италию не поеду — там же эта пандемия, а у меня возраст. Во-вторых, хочу уже побыть дома. В-третьих, даже не знаю, какие должны быть причины для того, чтобы я поехал с Сашкой. Это же Италия, не Россия, для меня это стало бы очень трудным испытанием.
Думаю, Саша еще и сам не знает, где он будет и как. Пусть сначала слетает, пройдет медосмотр. И самое главное — пусть начнет играть!
Хоть от Спартака отстанет, а то один негатив от него в интервью шёл - то уволили, то запрещали массировать Кокору, то общаться, то ходить на стадион...
Хоть от Спартака отстанет, а то один негатив от него в интервью шёл - то уволили, то запрещали массировать Кокору, то общаться, то ходить на стадион...
А положительный эпикриз италиков поставит под сомнение все его хвори в России в последнее время...
А положительный эпикриз италиков поставит под сомнение все его хвори в России в последнее время...
"И самое главное — пусть начнет играть!" - нужно ещё играть хотя бы неплохо, просто играть - этого будет недостаточно в случае его перехода в Фиорентину.
"И самое главное — пусть начнет играть!" - нужно ещё играть хотя бы неплохо, просто играть - этого будет недостаточно в случае его перехода в Фиорентину.