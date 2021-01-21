Аршавин: «У нас реально в стране нет нападающих»

Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин посетовал на отсутствие качественных форвардов в РПЛ.
Погребняк еще играет! Его уже 15 раз списывали. Он уже уходил из «Урала», потом вернулся. Это на самом деле немножко стремно выглядит, честно говоря. У нас реально нападающих нет. Нет нападающих, левых защитников… Где футболисты?
нынешней системе росийского футбола НЕ нужны футболисты... вся система про распил гос.денег, какие еще футболисты? достаточно пары дро***ров на пустые места для картинки.
Футболисты в Бельгии, в Голландии, да где угодно где есть футбол - но не здесь.
нынешней системе росийского футбола НЕ нужны футболисты... вся система про распил гос.денег, какие еще футболисты? достаточно пары дро***ров на пустые места для картинки.
Футболисты в Бельгии, в Голландии, да где угодно где есть футбол - но не здесь.