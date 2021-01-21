Аршавин: «У нас реально в стране нет нападающих»

Экс-игрок «Зенита» посетовал на отсутствие качественных форвардов в РПЛ .

Погребняк еще играет! Его уже 15 раз списывали. Он уже уходил из «Урала», потом вернулся. Это на самом деле немножко стремно выглядит, честно говоря. У нас реально нападающих нет. Нет нападающих, левых защитников… Где футболисты?