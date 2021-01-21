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Аршавин: «У нас реально в стране нет нападающих»

сегодня, 14:17

Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин посетовал на отсутствие качественных форвардов в РПЛ.

Погребняк еще играет! Его уже 15 раз списывали. Он уже уходил из «Урала», потом вернулся. Это на самом деле немножко стремно выглядит, честно говоря. У нас реально нападающих нет. Нет нападающих, левых защитников… Где футболисты?

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
сегодня в 15:06
Как это нет?
Жорж Милославский
Жорж Милославский
сегодня в 15:00
Есть такое ощущение, что ещё не скоро появятся.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 14:47
Обладателю бубенцов сомнительной крепости нужно поискать данные категории футбольных амплуа на лавках "Зенита" - может оттуда, что соскрести получится. А показатель "стремно" относится ко всему российскому футболу этих лет. Кстати, словарный запас Андрея вызывает искреннее восхищение. и подтверждает мое мнение об уровне образования российских футбольных чиновников.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 14:31
Аксиома, не требующая доказательств.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 14:31
Андрюша либо туп, либо прикидывается...
нынешней системе росийского футбола НЕ нужны футболисты... вся система про распил гос.денег, какие еще футболисты? достаточно пары дро***ров на пустые места для картинки.
Футболисты в Бельгии, в Голландии, да где угодно где есть футбол - но не здесь.
Dersu Usala
Dersu Usala
сегодня в 14:28
Не правда, один Чалов всех затмит.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:25
А Зюба,Кокорин,ну зачем он так?!
shlomo
shlomo
сегодня в 14:24
А совсем недавно говорил..."....Дзюба играет лучше, чем может..."....опять наверное поругались..:))))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:21
Ни за что Дзюбу обидел.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 14:18
Бегать быстро никто не любит
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