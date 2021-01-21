Бышовец: «Не комментирую всё, что связано с Кокориным, Мамаевым и Дзюбой»

Экс-наставник «Локомотива» прокомментировал слухи о возможном переходе форварда «Спартака» в «Фиорентину».

Я, честно говоря, не комментирую все, что связано с Кокориным, Мамаевым, Дзюбой и иже с ними.

Конечно, мне приятно сейчас вспомнить то время, когда Высоцкий писал про «мильон за Бышовца» от «Фиорентины», но я тогда в возрасте 21 года был известен как великий контроллер мяча по мнению англичан и итальянцев. Я не сравниваю, просто говорю, почему у меня такое предложение было.

Я не комментирую до того момента, пока это не станет фактом. Отношу все это к фэйковым исключительностям, фэйковым героям и фэйковым легендам.