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Бышовец: «Не комментирую всё, что связано с Кокориным, Мамаевым и Дзюбой»

сегодня, 14:31

Экс-наставник «Локомотива» Анатолий Бышовец прокомментировал слухи о возможном переходе форварда «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».

Я, честно говоря, не комментирую все, что связано с Кокориным, Мамаевым, Дзюбой и иже с ними.

Конечно, мне приятно сейчас вспомнить то время, когда Высоцкий писал про «мильон за Бышовца» от «Фиорентины», но я тогда в возрасте 21 года был известен как великий контроллер мяча по мнению англичан и итальянцев. Я не сравниваю, просто говорю, почему у меня такое предложение было.

Я не комментирую до того момента, пока это не станет фактом. Отношу все это к фэйковым исключительностям, фэйковым героям и фэйковым легендам.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:34
Так и не очень то и хотелось...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:32
Какой он принципиальный
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