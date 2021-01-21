ГлавнаяНовости

Аршавин: «„Барса“ страдает из-за Месси. Нужны крепкие яйца для его продажи»

сегодня, 13:47

Бывший российский футболист Андрей Аршавин прокомментировал возможный уход нападающего Лионеля Месси из «Барселоны».

Возможно, Месси является лучшим футболистом за всю историю. Но сейчас «Барселона» из-за него больше страдает, чем получает игру и голы. Если бы я был президентом «Барселоны», я тоже вряд ли бы продал Месси, потому что для этого нужны крепкие яйца. Но с точки зрения менеджмента, конечно, «Барселоне» нужно было продавать Месси.

Все новости
Бышовец: «Не комментирую всё, что связано с Кокориным, Мамаевым и Дзюбой»
Сегодня, 14:31 Комментарии2
Аршавин: «У нас реально в стране нет нападающих»
Сегодня, 14:17 Комментарии10
Черчесов отреагировал на возможный переход Кокорина в «Фиорентину»
Сегодня, 13:38 Комментарии6
Газизов рассказал, когда решится вопрос о его возвращении в «Уфу»
Сегодня, 13:10 Комментарии4
Президент «Урала»: «Верю, что мы будем в Лиге чемпионов»
Сегодня, 11:40 Комментарии8
Тедеско: «Я вижу нас претендентами на попадание в еврокубки»
Сегодня, 11:38 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 14:25
Типично ограниченный словарный запас давно потухшей "звезды" питерского футбола. Речь грамотную сначала надо поставить и только потом пытаться выразить свои мысли и по возможности литературным языком, а не через" яйца"
particular
particular
сегодня в 14:20, ред.
Крепкие бубенцы, баланс амбиций и возможностей, соотношение традиций и реалий - это всё хорошо... Но кто это расшевелит и сможет регулировать...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:19
А его уже никто и не купит, свободным агентом заберут.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 14:18
Уж не Аршавину тут про крепкие яйца разглагольствовать.
Особенно после того как не захотел своим
трем детям алименты платить.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:16
А ты , Андрюша , не президент Барсы, и никогда им не станешь. Там без тебя разберутся.
Пьерлуиджи Мартини
Пьерлуиджи Мартини
сегодня в 13:59
Браво Андрей Сергеевич! Не ожидал такой смелости! А то как всегда, виноваты Суарес, Неймар, Гризманн, Дембеле, Умтити, Лангле, Брейтуейт, Фирпо, Пуч, Бартомеу, Куман, Вальверде, Луис Энрике, Роналду, Моуринью, Перес, Тебас, Реал, Ювентус, Бавария, АПЛ, Чакыр, испанские судьи, но только не Величайший В Мире))))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:59
Шава до сих празднует новый год.
Тугарин Змый
Тугарин Змый
сегодня в 13:57
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 13:56
    пора ему Лёне нашему в Россию съездить и поиграть увлечённо..
    Capral
    Capral
    сегодня в 13:52
    А по-моему, нужен просто толковый тренер, чтобы вернуть Месси прежнюю уверенность, и он заиграет, как всегда!!! Кумана гнать надо поганой метлой, а тех, кто его назначил- судить!!!
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 13:48
    Он там давно пересидел
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 13:48
    Ну Нееее..Андрей...тебе никогда не быть президентом....тем более Барсы...
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100