Аршавин: «„Барса“ страдает из-за Месси. Нужны крепкие яйца для его продажи»

Бывший российский футболист прокомментировал возможный уход нападающего из «Барселоны».

Возможно, Месси является лучшим футболистом за всю историю. Но сейчас «Барселона» из-за него больше страдает, чем получает игру и голы. Если бы я был президентом «Барселоны», я тоже вряд ли бы продал Месси, потому что для этого нужны крепкие яйца. Но с точки зрения менеджмента, конечно, «Барселоне» нужно было продавать Месси.