Аршавин: «„Барса“ страдает из-за Месси. Нужны крепкие яйца для его продажи»

Бывший российский футболист Андрей Аршавин прокомментировал возможный уход нападающего Лионеля Месси из «Барселоны».
Возможно, Месси является лучшим футболистом за всю историю. Но сейчас «Барселона» из-за него больше страдает, чем получает игру и голы. Если бы я был президентом «Барселоны», я тоже вряд ли бы продал Месси, потому что для этого нужны крепкие яйца. Но с точки зрения менеджмента, конечно, «Барселоне» нужно было продавать Месси.
Особенно после того как не захотел своим
трем детям алименты платить.
Особенно после того как не захотел своим
трем детям алименты платить.