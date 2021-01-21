Кечинов: «Кокорин не потеря для „Спартака“, когда он в такой форме»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал переход нападающего в «Фиорентину».

Александр не показал всего, что он может. В «Спартаке» он не прижился, по крайней мере за тот период, который был ему отведён. Была надежда, что после возобновления он начнёт показывать свои навыки, но если так произошло – странновато. Я надеялся на вброс и агентские игры. Если «Фиорентина» его выбрала, значит, вела долго и верит, что он вернётся на свой уровень. В том состоянии, в котором он был, Кокорин не потеря для «Спартака».