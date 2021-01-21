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Кечинов: «Кокорин не потеря для „Спартака“, когда он в такой форме»

сегодня, 16:01

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина в «Фиорентину».

Александр не показал всего, что он может. В «Спартаке» он не прижился, по крайней мере за тот период, который был ему отведён. Была надежда, что после возобновления он начнёт показывать свои навыки, но если так произошло – странновато. Я надеялся на вброс и агентские игры. Если «Фиорентина» его выбрала, значит, вела долго и верит, что он вернётся на свой уровень. В том состоянии, в котором он был, Кокорин не потеря для «Спартака».

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Все комментарии
Dersu Usala
Dersu Usala
сегодня в 17:40
Неужели Миранчук ничему Италию не научил?
A.S.A
A.S.A
сегодня в 16:34
Спартак в данной ситуации только остался в выигрыше!
Взяли свободным агентом, в надежде что Кокорин заиграет, а он явно не оправдал надежды...теперь вот еще и продают за 3.5 ляма...
shlomo
shlomo
сегодня в 16:31
И что самое интересное, что это и НЕ приобретение фиалок...которых мне уже жалко...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:22
На перепродаже Кокорина Спартак неплохо заработает.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 16:21
Ушел бы он быстрее...
beefs
beefs
сегодня в 16:03
да это не потеря для всего российского футбола...
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