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Черчесов отреагировал на возможный переход Кокорина в «Фиорентину»

сегодня, 13:38

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возможный переход нападающего «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».

Кокорин в последнее время переходил из «Зенита» в «Сочи», затем в «Спартак», сейчас пошли разговоры о «Фиорентине». Любой трансфер — это желание самого футболиста, а также взаимоотношения двух футбольных клубов. Если у всех трех сторон интересы и возможности совпадают, значит, переход может состояться. Со стороны давать советы или прогнозировать ситуацию очень сложно, так как вряд ли кто-то сможет оценить ее лучше самого игрока.

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Dersu Usala
Dersu Usala
сегодня в 14:30
Кокорина в Фиорентину, Чалова в Ювентус, Кутепова в Милан. Итальянцы хотят разорить наш чемпионат, все таланты хотят переманить.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 14:21
Ну Саламычу он точно не нужен, боюсь Фиалкам тоже, как зайцу стоп сигнал)) Обратно в Сочи или может в Химки самое то)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:16
У каждого плута свои расчёты. В данной сделке любая сторона может как выиграть, так и проиграть. Всё зависит от того, сумеет ли ленивоватый Кокорин вписаться в незнакомый чемпионат и найти место в команде, а не на лавке.
Что касается Черчесова, то от него хотелось бы услышать рассуждений о возможности попадания в сборную. Отъезд в Италию - это на пользу или нет?
Сказать лишь бы отстали мы и сами можем...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:00
Тут у каждой стороны свои интересы.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 13:46
И то верно.
ОПС
ОПС
сегодня в 13:43
Посмотрим, что из этого выйдет.
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