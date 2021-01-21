Черчесов отреагировал на возможный переход Кокорина в «Фиорентину»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возможный переход нападающего «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».
Кокорин в последнее время переходил из «Зенита» в «Сочи», затем в «Спартак», сейчас пошли разговоры о «Фиорентине». Любой трансфер — это желание самого футболиста, а также взаимоотношения двух футбольных клубов. Если у всех трех сторон интересы и возможности совпадают, значит, переход может состояться. Со стороны давать советы или прогнозировать ситуацию очень сложно, так как вряд ли кто-то сможет оценить ее лучше самого игрока.
Что касается Черчесова, то от него хотелось бы услышать рассуждений о возможности попадания в сборную. Отъезд в Италию - это на пользу или нет?
Сказать лишь бы отстали мы и сами можем...
Что касается Черчесова, то от него хотелось бы услышать рассуждений о возможности попадания в сборную. Отъезд в Италию - это на пользу или нет?
Сказать лишь бы отстали мы и сами можем...