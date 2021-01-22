Палмери: «„Фиорентина“ следила за Кокориным с начала декабря»

Итальянский спортивный журналист Танкреди Палмери поделился мнением о трансфере нападающего «Спартака» в «Фиорентину».

«Фиорентина» следила за Кокориным уже с начала декабря. Он был их целью. Кокорин очень подходит клубу, он нападающий, которому не хватало удачи. Потенциал у него очень хороший. «Фиорентина» искала качественный трансфер, с нужной харизмой, потому что последние приобретения были не столь удачны.

Вокруг Кокорина было много вопросов. Сейчас есть вопрос: сможет ли он сделать нужный шаг вперёд. «Фиорентина» верит в это.