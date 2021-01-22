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Палмери: «„Фиорентина“ следила за Кокориным с начала декабря»

сегодня, 17:07

Итальянский спортивный журналист Танкреди Палмери поделился мнением о трансфере нападающего «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».

«Фиорентина» следила за Кокориным уже с начала декабря. Он был их целью. Кокорин очень подходит клубу, он нападающий, которому не хватало удачи. Потенциал у него очень хороший. «Фиорентина» искала качественный трансфер, с нужной харизмой, потому что последние приобретения были не столь удачны.

Вокруг Кокорина было много вопросов. Сейчас есть вопрос: сможет ли он сделать нужный шаг вперёд. «Фиорентина» верит в это.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
сегодня в 17:22
Кто бы сомневался
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:17
Басни пишут про Кокошу.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:15
Следить за игроком , который сидит на лавке - это очень оригинально!!! Новое веяние ??? И что же они там высмотрели??? Просто удивительное заявление. Посмотрим насколько это слежение было оправдано??? Честно говоря, верится с трудом , что Саша станет спасителем Фиорентины. Тут нужен крепкий забивной форвард. А Саша два года в "потолок поплевывал". Но будем понаблюдать, может и прорвет Александра???
Всем здоровья.
shlomo
shlomo
сегодня в 17:09
"...Сколько слухов наши уши ....".....а еще отслеживали, где он сидит и как его там кормят
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 17:09
По-моему с удачей у Кокорина все в порядке, не считая досадного недоразумения в одном кафе.
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