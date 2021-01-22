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Каррагер: «Титул ускользает от „Ливерпуля“»

сегодня, 10:03
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль0 : 1Логотип футбольный клуб БернлиБернлиМатч завершен

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал поражение «красных» в матче 19-го тура АПЛ против «Бернли» (0:1).

Титул ускользает от «Ливерпуля». Сейчас им будет действительно сложно защитить его. Их отставание от первого места составляет 6 очков, это можно отыграть.

Но они начнут думать о попадании в топ-4, а не о титуле. «Ливерпулю» нужно вернуться на победный путь и забивать голы [«красные» не забивают 4 матча подряд в АПЛ], прежде чем думать о защите своего титула.

Они играли настолько плохо, что Клопп не мог поверить в то, что происходит с «Ливерпулем» в последние несколько недель после победы над «Кристал Пэлас» со счётом 7:0.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 10:43
Надо прибавлять в игре
112910415
112910415
сегодня в 10:41
ещё не катастрофа, но ...
ilyafrom
ilyafrom
сегодня в 10:41
Клопп обозначил приоритет - это попадание в топ 4. О титуле уже не думают. Посмотрим как сыграют с МЮ в кубке Англии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:29
Кончился Ливер похоже в этом сезоне!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 10:27
В чем причина поражения? Проиграли там где просто обязаны были брать три очка. В отсутствии Ван Дейка, в том что команда себя исчерпала, у Клопа не осталось идей, пропал фарт у Алиссона или как у "Зенита" - перелеты, травмы, ковид. Может не стоить торопиться - во всех прошлых сезонах на протяжении примерно десяти игр у "Ливерпуля" наблюдался спад и потеря очков. Может быть как раз происходит нечто подобное. Хотя поражение от "Бернли" на своем поле, это конечно что-то.
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
сегодня в 10:20
Да, есть такое.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:17
Ливер немного передохнёт и снова начнёт набирать обороты.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 10:14
В этом году чемпионство будет праздновать кто-то из манчестерцев.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:13
Ливер сдал последнее время
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