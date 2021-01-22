Каррагер: «Титул ускользает от „Ливерпуля“»

Бывший защитник «Ливерпуля» прокомментировал поражение «красных» в матче 19-го тура АПЛ против «Бернли» (0:1).

Титул ускользает от «Ливерпуля». Сейчас им будет действительно сложно защитить его. Их отставание от первого места составляет 6 очков, это можно отыграть.

Но они начнут думать о попадании в топ-4, а не о титуле. «Ливерпулю» нужно вернуться на победный путь и забивать голы [«красные» не забивают 4 матча подряд в АПЛ ], прежде чем думать о защите своего титула.

Они играли настолько плохо, что Клопп не мог поверить в то, что происходит с «Ливерпулем» в последние несколько недель после победы над «Кристал Пэлас» со счётом 7:0.