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Руни: «МЮ выиграет АПЛ, а Погба сыграет важную роль в чемпионстве»

сегодня, 00:23

Главный тренер «Дерби Каунти» и бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни считает, что «красные дьяволы» смогут выиграть АПЛ в нынешнем сезоне.

Последние несколько лет «Манчестер Юнайтед» не был готов к борьбе за титул, но теперь в клуб перешли Бруну Фернандеш и Кавани — игроки с менталитетом победителей. Это очень помогло команде.

Теперь МЮ борется за титул чемпиона АПЛ. Шесть недель назад я сказал тренерам в офисе, что я думаю, что «Манчестер Юнайтед» выиграет АПЛ. Я всё ещё чувствую это сегодня.

Поль Погба будет играть в этом важную роль. Те игроки с менталитетом победителей, которых приобрёл «Манчестер Юнайтед», немного ослабят давление на Погба, и теперь он сможет показать своё мастерство на поле.

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Все комментарии
allemz
allemz
сегодня в 01:07
    Y. N. W . A .
    Y. N. W . A .
    сегодня в 01:05
    Размечиался парниша) Сити.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    сегодня в 01:03
    Аномальный чемпионат в Англии. Лидеры менялись как минимум пять раз. Нечто подобное было когда чемпионом стал "Лестер". Все команды катастрофически не добирают очки. В этом случае решающее значение при общих недостатках командной игры могут сыграть индивидуальные качества футболистов. Поэтому форма лидеров МЮ Решфорда, Фернандеша и Поля Погба может сыграть решающее значение. Хотя к основным претендентам на чемпионство я бы еще отнес "Манчестер Сити", но и он несет постоянные кадровые потери.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 01:00
    Ни чем необоснованная уверенность. Вот Ливерпуль сегодня проиграл, у команды наметился явный спад, и когда он закончится - неизвестно. То же может произойти с любым из фаворитов и с МЮ в том числе . Играть еще целый круг и произойти может всякое. И хотя МЮ в последние пару месяцев стабильно идет, игра их ой как далека от чемпионской. Думаю , рано кого то короновать , лидеры еще не раз поменяются местами.
    Идем от тура к туру, весна все расставит по местам.
    Всем здоровья.
    Cat01
    Cat01
    сегодня в 00:59
    Планы хорошие желаем удачи
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin
    сегодня в 00:35
    Я бы поставил на Сити, у которых матч в запасе,хотя при плотности таблицы, как сейчас, даже Лестер и Эвертон могут выиграть титул, если пройдут остаток сезона без особых спадов.
    Alhunah
    Alhunah
    сегодня в 00:32
      1bear
      1bear
      сегодня в 00:24
      может так и будет
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