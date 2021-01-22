Руни: «МЮ выиграет АПЛ, а Погба сыграет важную роль в чемпионстве»

Главный тренер «Дерби Каунти» и бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» считает, что «красные дьяволы» смогут выиграть АПЛ в нынешнем сезоне.

Последние несколько лет «Манчестер Юнайтед» не был готов к борьбе за титул, но теперь в клуб перешли Бруну Фернандеш и Кавани — игроки с менталитетом победителей. Это очень помогло команде.

Теперь МЮ борется за титул чемпиона АПЛ . Шесть недель назад я сказал тренерам в офисе, что я думаю, что «Манчестер Юнайтед» выиграет АПЛ . Я всё ещё чувствую это сегодня.

Поль Погба будет играть в этом важную роль. Те игроки с менталитетом победителей, которых приобрёл «Манчестер Юнайтед», немного ослабят давление на Погба, и теперь он сможет показать своё мастерство на поле.