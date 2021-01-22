Бэрри: «Грилиш уйдёт из „Астон Виллы“, если клуб не попадёт в еврокубки»

Воспитанник и бывший футболист «Астон Виллы» считает, что раздумывает над уходом из бирмингемского клуба.

Он думает, что переход в топ-клуб укрепит его место в составе сборной Англии. Он играет за клуб своего детства, но «Астон Вилла» будет находиться под давлением, чтобы попасть в еврокубки.

Это [квалификация в еврокубки] повлияет на его решение. Но он более востребован, чем Деклан Райс, он сможет заиграть в любом топ-клубе. «Астон Вилле» будет очень сложно сохранить его в команде.