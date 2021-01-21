Берли: «Роджерс является лучшим кандидатом на должность тренера „Челси“»

Бывший футболист «Челси» Крейг Берли считает, что лондонскому клубу нужно обратить внимание на наставника «Лестера» Брендана Роджерса.
Аллегри известен прагматизмом. В этом нет ничего плохого, но Абрамовичу это не нравится. Ему это надоело при Моуриньо.
Я не фанат Томаса Тухеля. Он неплохо поработал в «Боруссии» Дортмунд и ПСЖ, но я не сторонник его назначения.
Я считаю Брендана Роджерса третьим лучшим тренером АПЛ. Есть ли кто-нибудь лучше Клоппа и Гвардиолы? Нет, даже близко.
Кроме того, Роджерс ранее работал с академией «Челси». Будет ли у Роджерса больше понимания того, чего он хочет с «Челси», благодаря его опыту по сравнению с Лэмпардом? Да, конечно.