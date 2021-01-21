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Берли: «Роджерс является лучшим кандидатом на должность тренера „Челси“»

вчера, 23:07

Бывший футболист «Челси» Крейг Берли считает, что лондонскому клубу нужно обратить внимание на наставника «Лестера» Брендана Роджерса.

Аллегри известен прагматизмом. В этом нет ничего плохого, но Абрамовичу это не нравится. Ему это надоело при Моуриньо.

Я не фанат Томаса Тухеля. Он неплохо поработал в «Боруссии» Дортмунд и ПСЖ, но я не сторонник его назначения.

Я считаю Брендана Роджерса третьим лучшим тренером АПЛ. Есть ли кто-нибудь лучше Клоппа и Гвардиолы? Нет, даже близко.

Кроме того, Роджерс ранее работал с академией «Челси». Будет ли у Роджерса больше понимания того, чего он хочет с «Челси», благодаря его опыту по сравнению с Лэмпардом? Да, конечно.

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Anton Hohlov
Anton Hohlov
сегодня в 00:13
Хватит уже Лестер дербанить.
Akatsuki72
Akatsuki72
сегодня в 00:00, ред.
Уже видели его работу в Большом Клубе - получилось неважно. Его работа в Лестере... нужно учитывать, что основа будущего успеха заложена была ещё при Найджеле Пирсоне (может и раньше, но я не особо хорошо за Лестером до этого следил) и клуб вёл грамотное развитие ещё с того сезоне в чемпионшипе. После чемпионства команда продолжила своё путь, не без проседаний, но достаточно стабильно для небольшого клуба Англии, грамотная работа с трансферами (не без ошибок, но как без них), команда смотрится хорошо при Роджерсе, но и смотрелась хорошо в целом и до него. Он не совершил революцию, не вытащил команду со дна, а просто проделал хорошую работу. В Челси нужно совершить революцию, иначе новый тренер, если всё же Лэмпса уволят долго не проработает. Руководство Лестера создало хорошие условия для развития команды, Роджерс уже принял неплохой коллектив, с неплохой игрой, но на Лестер никто не давит и любые неудачи воспринимаются достаточно спокойно. До этого Роджерс руководил Ливерпулем и у него ничего особенного не получилось, Селтик ничего особенного в Европе не показал, как по игре, так и по результатам, а в Шотландии... успех не показатель, только вот Рейнджеры "воскресли", а до этого Селтик не имел сильных конкурентов. Работа Роджерса достойна внимания, но её не стоит переоценивать, лично я ничего выдающегося в ней не увидел. Так что не стал бы считать его хорошим вариантом. Всё это просто эмоции, после того как Лестер по всем статьям переиграл Челси.
goalaktika
goalaktika
вчера в 23:59
Отличный кандидат , один из лучших в АПЛ
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 23:21
только в Лестере все начало идти в лучшую сторону, запускают свои щупальцы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:09
Скоро всё узнаем...
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