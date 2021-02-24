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Павлюченко: «Я в „Тамбов“ не собирался. В Ногинске с финансами всё хорошо»

24 февраля 2021, 14:18

Нападающий ногинского «Знамени» Роман Павлюченко прокомментировал информацию, согласно которой главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин отказался приглашать в команду его и Владимира Быстрова.

Меня никто не предлагал туда. Я в «Тамбов» никогда и не собирался. Мне вполне комфортно и хорошо в Ногинске.

«Знамя» не первый год выступает на добротном уровне и никогда не было никаких проблем. По сравнению с командой Премьер-лиги, у команды второго дивизиона с финансами все хорошо.

Меня не нужно приписывать к Быстрову, мне в Ногинске комфортно.

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Все комментарии
112910415
112910415
24 февраля в 17:30
В Ногинске хорошо с финансами ?
Тогда к вам едет Интер ! ! У них - не очень.
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
24 февраля в 15:24
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
24 февраля в 15:23
Основные принципы и лозунги яркого представителя российского футбола:
Ironigor
Ironigor
24 февраля в 14:57
Добротный клуб ? Тамбов Уж точно высше классом. А вот твоё Знамя не смгло в этом году попасть в ЛЧ и ЛЕ .)))
Caniggia
Caniggia
24 февраля в 14:55
"Спящий гигант" и лодырь Рома даже на пенсии продолжает спать и при этом умудряется обдирать деньгами команду второй лиги.
КЭТиК
КЭТиК
24 февраля в 14:25
Эт идвое уже даже на уровень ФНЛ не тянут.
shlomo
shlomo
24 февраля в 14:23
Ну да...там же играть надо...:))))
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