Павлюченко: «Я в „Тамбов“ не собирался. В Ногинске с финансами всё хорошо»

Нападающий ногинского «Знамени» прокомментировал информацию, согласно которой главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин отказался приглашать в команду его и Владимира Быстрова.

Меня никто не предлагал туда. Я в «Тамбов» никогда и не собирался. Мне вполне комфортно и хорошо в Ногинске.

«Знамя» не первый год выступает на добротном уровне и никогда не было никаких проблем. По сравнению с командой Премьер-лиги, у команды второго дивизиона с финансами все хорошо.

Меня не нужно приписывать к Быстрову, мне в Ногинске комфортно.